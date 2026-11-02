Previa del Atlético de Madrid - FC Bayern Múnich

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El Atlético de Madrid tendrá este martes (21.00 horas) un duro examen para comprobar su actual buen momento de forma y juego con la visita al Estadio Riyadh Air Metropolitano de un FC Bayern Múnich alemán liderado por el flamante Balón de Oro Harry Kane, frente al que espera dar un buen paso hacia sus ambiciones del 'Top 8' de la liguilla de la Liga de Campeones 2026-2027 y coger fuerza en una semana que cerrará contra el FC Barcelona.

El equipo colchonero quiere dar un golpe en la mesa sobre sus aspiraciones en esta temporada y en esta 'semana fantástica', justo antes de afrontar el segundo parón internacional, tendrá dos buenos exámenes para hacerlo, con el añadido de tener el plus y la ventaja de hacerlo ante una afición esperanzada de nuevo y ya sin rencillas hacia nadie.

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El Atlético está en una dinámica muy positiva, no sólo de resultados, sino en su modelo de juego y ahora tratará de refrendarla con dos triunfos de poderío, uno de los cuales le puede dar además el liderato en LaLiga EA Sports si es capaz de imponerse al Barça este próximo domingo.

Pero antes de llegar a ese duelo, el equipo que entrena Diego Pablo Simeone se topará con otro de los rivales que ha arrancado con mucha fuerza en esta temporada y que es un rival directo para el ansiado 'Top 8', algo más caro de momento para ambos por haberse dejado ya puntos en esta fase de liga.

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El Atlético cayó en su estreno ante el Liverpool FC inglés en Anfield y la anterior jornada se dejó dos puntos en una compleja visita a otro oponente de la Bundesliga alemana como el Stuttgart, frente al que empató (1-1), en lo que ha sido su único revés en los últimos nueve partidos.

Así, con cuatro puntos marcha decimosexto a dos del corte del 'Top 8' que marca el FC Barcelona y a uno de un Bayern que también se ha dejado puntos en este inicio tras su inesperado empate en la visita al modesto Viking noruego (3-3) y las tablas en el Allianz Arena ante otro candidato a todo como el Arsenal FC inglés (2-2).

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Esto obliga a los dos equipos a buscar los tres puntos para no ceder más terreno con el billete directo a los octavos de final, sobre todo el madrileño, que quiere volver a mostrar su fortaleza en el Metropolitano apoyado en unas buenas sensaciones que siempre se elevan ante el aliento de sus aficionados.

El Atlético no sólo ha dado un paso adelante claro en su apuesta de juego, en la que están rayando a gran nivel jugadores como Álex Baena, Pablo Barrios o Alejandro Grimaldo, sino que también parece haber dado la tecla de nuevo en la firmeza defensiva y en esta racha invicta de nueve partidos, sólo ha recibido tres goles, con seis porterías a cero.

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SIMEONE, SIN CARDOSO, ROMERO Y HJULMAND; EL BAYERN, PENDIENTE DE OLISE

Ahora, el siempre ofensivo Bayern que comanda Harry Kane, Balón de Oro y Bota de Oro, le exigirá un partido perfecto atrás para tener la noche menos incómoda posible dentro de un choque que tendrá mucho ritmo e intensidad por las características de ambos equipos, y que seguramente será también un duelo de diferentes estilos.

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Simeone no tiene muchas dudas para el once tras el triunfo del pasado sábado en la visita al Levante UD (0-2), aunque tendrá que afrontar el duelo con bajas en el medio y en la defensa. En la zona creativa no recupera a Johnny Cardoso y tiene sancionado a Morten Hjulmand, mientras que Koke Resurección está listo, aunque con falta de ritmo, por lo que lo más probable es que alinee ahí a Pablo Barrios y a Marcos Llorente para tratar de robar la pelota a su rival.

Eso provocará que Marc Pubill ocupe el lateral derecho de una defensa que seguirá sin el argentino Cristian 'Cuti' Romero y donde debería aparecer Robin Le Normand junto a David Hancko para tratar de neutralizar a Kane y todas sus virtudes que van más allá de marcar, mientras que el entonado Alejandro Grimaldo tendrá un examen si finalmente Michael Olise es de la partida.

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Arriba, Diego Pablo Simeone podría repetir el cuarteto del Ciutat de València, liderado por el mejor Álex Baena, y con las opciones de Jonathan David, como relevo del perdonado Julián Álvarez, y Ademola Lookman, de cara a hacer daño a un Bayern que no termina de ser muy sólido a nivel defensivo.

El campeón de la Bundesliga, que viene de volver a dejarse puntos en su liga con su empate en casa ante el Borussia Dortmund, buscará su primera victoria a domicilio en la Champions ante el Atlético de Madrid, que se impuso por 1-0 en la ida de las semifinales de 2016, en el Vicente Calderón, y en la fase de grupos, ya en el Metropolitano, de la 2016-2017, con empate (1-1) en la de 2020-2021, entonces sin espectadores.

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El equipo alemán tratará de recuperar esos puntos perdidos ya en la liguilla, aunque tendrá que hacerlo con bajas sensibles ya que no podrá contar con futbolistas importantes como el extremo colombiano Luis Díaz, el delantero marroquí Ismael Saibairi o los internacionales alemanes Serge Gnabry y Jamal Musiala.

A estas bajas se unen las dudas sobre los estados físicos de Michael Olise y del veterano guardameta Manuel Neuer, aunque ambos entrenaron en la víspera y podrían estar listos para un equipo en el que podrían entrar el joven Lennart Karl y Nathaniel Brown, y que no tendrá a su técnico, el belga Vincent Kompany, de baja tras desvanecerse en un entrenamiento y diagnosticársele de una meningitis.

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FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Pubill, Le Normand, Hancko, Grimaldo; Barrios, Llorente; Simeone, Lee, Baena, y Álvarez.

FC BAYERN MÚNICH: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Olise, Karl, Davies; y Kane.

--ÁRBITRO: François Letexier (FRA).

--ESTADIO: Riyadh Air Metropolitano.

--HORA: 21.00/Movistar Plus+.