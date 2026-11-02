Piratean los frigoríficos y congeladores de decenas de supermercados en Bélgica

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Bruselas, 2 nov (EFE).- Decenas de supermercados de Bélgica sufrieron un ciberataque durante la madrugada del domingo al lunes que permitió a los piratas informáticos manipular a distancia sus sistemas de refrigeración, activar el modo de descongelación de los frigoríficos y congeladores y elevar su temperatura.

El procedimiento utilizado es similar al de un ciberataque registrado en Francia el pasado octubre, que también afectó a numerosos supermercados, y al empleado en otro ataque detectado este lunes en establecimientos de Suecia.

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La cadena belga Delhaize confirmó que unos cuarenta establecimientos resultaron afectados por un "incidente informático", mientras que Carrefour Bélgica informó de problemas en quince tiendas.

También se detectaron alteraciones en comercios de Spar y en una cadena de carnicerías de Amberes, informaron medios locales.

El ataque comenzó alrededor de la medianoche y provocó que algunos congeladores alcanzaran temperaturas de unos 15 grados centígrados, según informó la radiotelevisión pública belga RTBF.

"Me despertaron las alarmas que empezaron a aparecer en mi teléfono alrededor de las tres de la madrugada", explicó a ese medio el responsable de varios establecimientos Delhaize de Bruselas, quien acudió inmediatamente a uno de sus supermercados y descubrió que los compresores habían dejado de funcionar y que los frigoríficos expulsaban aire caliente.

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Algunos establecimientos tuvieron que recurrir a camiones frigoríficos para preservar los alimentos, mientras que otros sufrieron pérdidas de mercancías y tuvieron que desechar productos por la pérdida de refrigeración.

"Empezamos a movilizar técnicos desde la una de la madrugada para controlar la situación", explicó a la agencia Belga Stephan Moelans, director general de Sabcobel, un empresa especializada en instalaciones frigoríficas, que detectó una veintena de sistemas afectados entre los cientos que gestiona en Bélgica. EFE

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