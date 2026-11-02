GMO alerta de avance de la IA en ciberataques: "Antes eran pistolas, ahora ametralladoras"

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Tokio, 2 nov (EFE).- El director ejecutivo del conglomerado tecnológico japonés GMO, Masatoshi Kumagai, alertó este lunes del avance en el uso malicioso de la inteligencia artificial (IA) en los ciberataques, mientras la empresa anunció recortes salariales para él y otros ejecutivos tras una reciente filtración y robo de datos.

"Antes, los ciberataques eran pistolas, ahora son ametralladoras. Si lo comparamos con la guerra, antes se trataba de bombardeos de precisión, ahora de bombardeos masivos", declaró en una rueda de prensa en Tokio en la que explicaba que usaba esta comparación para hacer "comprensible" la situación.

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Durante su intervención, el CEO sostuvo con la voz quebrada por las lágrimas que hay casos de filtración de información cada día, a raíz del desarrollo de la inteligencia artificial (IA), por lo que los ciberataques que se han hecho públicos "son la punta del iceberg".

En este sentido, manifestó que "los criminales usan esta útil herramienta, amenazando vidas, empresas y a la sociedad misma", razón por la que se negó a pagar a los atacantes, que le exigieron unos 50 millones de dólares.

Kumagai confirmó que el servicio en la nube de la compañía fue objeto de un acceso no autorizado, lo que provocó la filtración masiva de información de clientes, y reconoció que el sistema afectado tenía fallos de seguridad de los que ya les habían alertado previamente.

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Con motivo de la deficiente respuesta de la empresa, sus altos cargos, incluido Kumagai, verán reducidos sus salarios entre un 20 % y un 30 % durante tres meses, informó el conglomerado tecnológico en un comunicado publicado en su página web.

A finales de octubre, GMO confirmó el acceso no autorizado a su servicio en la nube y anunció un "pago compensatorio" de unos 28 euros a cada cliente, mientras pidió al Gobierno acciones para prevenir daños y afirmó que Internet está "al borde del colapso" por la IA.

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Por el momento, los directivos descartaron pronunciarse sobre la autoría del ciberataque, alegando una investigación en curso, pero la agencia de noticias Kyodo apuntó que varias direcciones IP utilizadas coincidían con un grupo de hackers norcoreano.

En este contexto, durante el fin de semana el FBI estadounidense atribuyó al grupo norcoreano TraderTraitor el histórico robo a Binance, mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, cuyo impacto se estima en 6.300 millones de dólares. EFE

(foto)(vídeo)