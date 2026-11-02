Un incendio destruye una fábrica suiza de armas para la policía francesa

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Ginebra, 2 nov (EFE).- Un incendio en la ciudad suiza de Thun ha destruido completamente una fábrica que producía pistolas de pelotas de goma utilizadas por la policía francesa, y las investigaciones apuntan a un acto provocado, según informó la televisión nacional helvética RTS.

La policía del cantón de Berna, donde se encuentra Thun, maneja el incendio provocado como principal hipótesis, indicó el canal nacional.

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Por otro lado, el grupo ecologista francés Soulèvements de la Terre (Levantamientos de la Tierra) ha reivindicado el incendio a través de un vídeo publicado en redes sociales, aunque su autenticidad no ha sido verificado.

La fábrica pertenecía a la empresa suiza Brügge & Thomet y producía los lanzadores de balas defensivas LBD 40, utilizados, entre otros contextos, en las recientes manifestaciones en Francia, como medida disuasoria de equipos antidisturbios.

Según indicó la firma este domingo a medios franceses, las áreas donde se fabricaban y almacenaban estas armas no letales han quedado completamente destruidas, así como todas las existencias de piezas y componentes. EFE