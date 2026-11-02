MSF: supervivientes de violencia sexual en el este de RDC afrontan trabas para su atención

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Nairobi, 2 nov (EFE).- Las supervivientes de violencia sexual en el este de la República Democrática del Congo (RDC) se enfrentan a medidas "perjudiciales y restrictivas" impuestas por las autoridades rebeldes que obstaculizan su atención, denunció este lunes Médicos Sin Fronteras (MSF).

"Las restricciones actuales no son la forma de lograrlo: solo causan más daño a las víctimas", declaró la directora de Operaciones de MSF, Akke Boere, en un comunicado.

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Boere acusó a la nueva coalición rebelde Frente para la Refundación de la Nación (FRN), que sustituye a los insurgentes de la Alianza del Río Congo/Movimiento 23 de Marzo (AFC/M23), de imponer desde principios de año estas restricciones, lo que expone a las víctimas a "riesgos mayores" al no poder acceder a servicios sanitarios esenciales.

Entre estas medidas se encuentra la restricción del reconocimiento de la violencia sexual únicamente a las personas que presentan signos visibles de lesiones, con "el objetivo de reducir el número de víctimas y supervivientes reconocidas como tales".

Asimismo, se exigen "exámenes físicos intrusivos y médicamente innecesarios" para demostrar que ha habido violencia o una agresión; se obliga a víctimas y supervivientes a denunciar ante la Policía antes de buscar atención; y se restringe el acceso a la atención únicamente a quienes acudan dentro de las 72 horas posteriores a la agresión.

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La organización también lamentó que se haya ordenado a proveedores de atención sanitaria usar formularios que imponen preguntas intrusivas, estigmatizantes y no esenciales, lo que "vulnera el secreto médico y expone a las supervivientes a riesgos adicionales".

A ello se suman interrogatorios y amenazas contra pacientes y profesionales sanitarios, según la ONG.

"MSF ya está viendo el impacto de estas medidas, con un fuerte descenso de las consultas de víctimas y supervivientes de violencia sexual. En varios centros de salud apoyados por MSF en Kivu Norte, se han borrado decenas de registros de consultas relacionadas con violencia sexual", añadió.

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Ante esta situación, Boere aseguró que la violencia no "desaparece" aunque la crisis sea "menos visible".

El conflicto alcanzó una nueva dimensión el pasado 13 de octubre con el nacimiento del FRN, la nueva coalición rebelde liderada por el expresidente congoleño Joseph Kabila (2001-2019) e integrada por el M23, que lucha desde hace años contra Kinsasa con el apoyo de Ruanda.

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Previamente, los combates en el este congoleño se intensificaron a finales de enero de 2025, cuando el M23 tomó Goma y Bukavu, capitales de Kivu del Norte y Kivu del Sur, respectivamente.

Desde que los presidentes de la RDC y Ruanda -Félix Tshisekedi y Paul Kagame, respectivamente- firmaron el 4 de diciembre de 2025 en Washington un acuerdo de paz en presencia de su homólogo estadounidense, Donald Trump, ambas partes se han acusado mutuamente de violar el pacto.

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El este de la RDC, rico en minerales esenciales para la industria tecnológica, vive desde los años 90 un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de paz de la ONU (Monusco). EFE

(Foto)