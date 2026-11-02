Metro de Santiago se convierte en el primero de Latinoamérica con 5G en todas sus líneas

Guardar

Santiago de Chile, 2 nov (EFE).- El metro de Santiago de Chile completó este lunes la cobertura de internet móvil 5G en toda su red, incluidos andenes y túneles, lo que lo convierte en el primero de Sudamérica en lograrlo, según el Gobierno y la operadora chilena Entel.

La chilena Entel es el primer operador en completar la cobertura 5G en toda la red y garantizar la conexión desde el ingreso a las estaciones hasta los andenes y los túneles, con velocidades comparables a las de la fibra óptica de los hogares.

PUBLICIDAD

Según datos de Entel, cada semana se transfieren más de 520.000 gigabytes de información dentro del sistema de transporte masivo, de los cuales más de un 54 % ya circulaban sobre redes de 5G, con picos de demanda que coinciden con los horarios más concurridos, las 8:00 y 18:00 horas.

El resto de operadores telefónicos, combinan redes de 4G y 5G.

"Con este hito, el Metro de Santiago se consolida como la red subterránea más conectada de América Latina, alcanzando un estándar de servicio continuo en andenes y túneles que solo vemos en las grandes capitales de Europa, Estados Unidos y Asia", dijo en un acto oficial el ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange.

PUBLICIDAD

Con 143 estaciones y cerca de 150 kilómetros distribuidos en 27 municipios (comunas), el suburbano de la capital chilena es el segundo más extenso de la región, después de Ciudad de México.

"Conectar nuestros trenes y a los cerca de 8 millones de usuarios móviles del Gran Santiago con hasta 400 megas mejora la calidad de vida para estudiar, trabajar o comunicarse con sus familias. Modernizar el transporte público tiene un impacto directo en las personas", agregó el ministro.

PUBLICIDAD

“Este avance confirma la efectividad de la colaboración público-privada para elevar la calidad del servicio, y nuestra meta es clara: queremos terminar el 2030 con un Metro 100 % 5G en todos los operadores", indicó por su parte Romina Garrido, subsecretaria de Telecomunicaciones.

Desde el Ministerio apuntaron, además, que la instalación de la red 5G abre nuevas oportunidades para la operación del sistema, como incorporar inspección robótica remota de túneles y vías, así como optimizar procesos de mantenimiento sin interrumpir el servicio. EFE

PUBLICIDAD