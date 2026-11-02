Macron se reúne con el líder de la Lista Estudiantil y muestra su apoyo para acompañar en el "camino europeo"

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El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se ha reunido este lunes en Belgrado con Ilija Srdanovic, líder de la Lista Estudiantil que ganó las elecciones legislativas en Serbia, al que ha trasladado su apoyo en el "camino europeo" de Serbia.

"Lo he felicitado por su amplia victoria electoral en las elecciones legislativas, marcadas por una participación histórica", ha afirmado el propio presidente de Francia sobre su encuentro con Srdanovic, cardiólogo que encabeza la lista ciudadana que ha hecho caer al hegemónico Partido Progresista Serbio de Aleksandar Vucic.

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"Le he reiterado la amistad de Francia por Serbia y nuestra determinación para seguir acompañándola en su camino europeo", ha indicado el dirigente galo en plena expectativa de que el vuelco histórico en Serbia se traduzca en un acercamiento al proyecto europeo.

Durante la etapa de Vucic las relaciones con la UE y sus avances en la senda comunitaria se vieron lastrados por la proximidad del dirigente serbio a Rusia o China pese a que retóricamente decía seguir implicado en el proceso de adhesión europea.

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El heterogéneo movimiento cívico que ha tumbado a Vucic todavía no ha declarado un programa ideológico, más allá de proclamar mejoras en el Estado de Derecho y afirmar su absoluta lealtad nacional, lo que deja por otra parte en el aire el acercamiento a Bruselas.