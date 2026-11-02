La UE y el Reino Unido piden ir "paso a paso" entre el "trauma" del Brexit y Rusia

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Bruselas, 2 nov (EFE).- La alta representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, y el secretario de Estado de Defensa británico, Wes Streeting, coincidieron este lunes en Bruselas en reforzar la cooperación en defensa frente a Rusia, pero pidieron cautela sobre el futuro de la relación a menos de tres semanas de la cumbre UE-Reino Unido.

Streeting abrió el diálogo subrayando que ambos comparten la visión de las amenazas que acechan al continente, en particular la agresión rusa, e ironizó sobre las garantías del presidente ruso, Vladímir Putin, de que no quiere una guerra con Europa: "Nos las tomaríamos más en serio si no estuviera librando ahora mismo una guerra en Europa".

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Preguntados después por un posible regreso del Reino Unido a la UE, Streeting respondió que la pertenencia "no es un interruptor de encendido y apagado", y Kallas advirtió de que en el bloque "hay mucha gente traumatizada por el Brexit".

La cita, la segunda entre ambas partes desde el Brexit, se celebrará el 20 de noviembre en Bruselas, con los presidentes del Consejo Europeo, António Costa, y de la Comisión, Ursula von der Leyen, como anfitriones del primer ministro británico, Andy Burnham.

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Streeting explicó que la cita servirá para plantear qué formas podría adoptar una cooperación más profunda, qué opciones implicaría y qué contrapartidas tendría, antes de llevar esa conversación a la ciudadanía británica y a los socios europeos.

"Seguimos en las primeras etapas de esa conversación", añadió, y descartó que en la comparecencia se fuera a "empezar a negociar la reentrada".

La alta representante, que admitió que una negociación de reingreso sería "difícil", defendió una relación más estrecha con un vecino "muy cercano" porque "somos más fuertes cuando trabajamos juntos", y pidió avanzar "paso a paso".

En el terreno de la defensa, Kallas reconoció que "no hubo resultado" sobre la participación británica en SAFE, el instrumento europeo de préstamos para inversión en defensa, pero aseguró que existen "otras vías" de cooperación, y recordó que se debate un posible SAFE 2 aunque "todavía no se está ahí".

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La alta representante, que pidió "resultados concretos" de la cumbre, apuntó como prioridad avanzar en el acuerdo marco de participación británica en las misiones civiles y militares de la UE, cuya negociación sigue abierta.

Streeting, por su parte, defendió que la política de Londres es "OTAN primero, pero no solo OTAN", y dijo que habrá que ver "si interesa" participar en un eventual SAFE 2 y en qué condiciones.

Avisó además de que el refuerzo de la industria de defensa no debe derivar en un "proteccionismo que se vuelva en contra de uno mismo", porque cuanto más fuertes sean los europeos juntos, más probable será disuadir a Rusia.

Respecto a Ucrania, el político recordó que el Gobierno británico anunció la semana pasada en sus presupuestos un paquete adicional de 10.000 millones de libras de apoyo económico y militar a Kiev, que incluye 500 millones de libras de ayuda militar inmediata para este invierno.

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Londres moviliza ahora a los aliados de cara a la próxima reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, que Streeting copreside con el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius.

Preguntados por los informes de un presunto ciberataque contra la aplicación de alertas antiaéreas en Ucrania, Kallas lo enmarcó en la guerra más amplia que libra Rusia contra la población civil, y señaló que julio, agosto y septiembre fueron los meses más letales para los ucranianos desde el inicio de la invasión.

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Streeting, que dijo que aún se desconoce quién está detrás, sostuvo que las amenazas "híbridas" o de "zona gris" son en realidad "terrorismo patrocinado por el Estado" impulsado desde Moscú. EFE