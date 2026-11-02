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La UAG anuncia relevo en su Rectoría y reafirma su visión rumbo al centenario

PR Newswire

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GUADALAJARA, México, 2 de noviembre de 2026

· Legado, continuidad y visión de futuro guían esta nueva etapa de la Universidad Autónoma de Guadalajara.

GUADALAJARA, México, 2 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- La Universidad Autónoma de Guadalajara, a través del Consejo Universitario, informa que, a partir de este día, el Maestro Juan Carlos Leaño del Castillo asume la Rectoría, dando continuidad a un proyecto educativo de más de nueve décadas, comprometido con la excelencia académica, la formación integral y el servicio a México.

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La UAG expresa su profundo reconocimiento al Licenciado Antonio Leaño Reyes, quien concluye su gestión como rector, por su liderazgo, dedicación y contribución al fortalecimiento de la institución. Su labor forma parte de un legado construido por generaciones de universitarios que han hecho de la educación una misión de vida.

En esta nueva etapa, el Lic. Antonio Leaño Reyes continuará vinculado a la Universidad como Rector y Consejero a la rectoría, con carácter vitalicio, aportando su experiencia y visión al proyecto institucional.

El relevo en la Rectoría representa un paso de continuidad y renovación. La UAG mantiene firmes los principios que le dieron origen y fortalece su capacidad para responder a los desafíos de la educación, los avances tecnológicos y las necesidades de las nuevas generaciones.

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Al asumir esta responsabilidad, el Mtro. Juan Carlos Leaño del Castillo encabezará los esfuerzos para seguir elevando la calidad académica, impulsar la innovación, ampliar la vinculación nacional e internacional y consolidar una experiencia universitaria centrada en el desarrollo de sus estudiantes.

Con la mirada puesta en su centenario en 2035, la Universidad continuará construyendo sobre sus fortalezas y abriendo nuevas oportunidades para su comunidad, con una convicción que une su historia con su futuro: formar personas capaces de transformar positivamente su entorno, con conocimiento, valores y sentido humano.

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La UAG convoca a estudiantes, profesores, colaboradores, egresados y aliados a acompañarnos en esta nueva etapa y a seguir haciendo suyo un proyecto que trasciende a las personas y se fortalece con la contribución de todos.

Juan Carlos Leaño del Castillo

Rector de la Universidad Autónoma de Guadalajara

Juan Carlos Leaño del Castillo es un directivo universitario con trayectoria en gestión institucional, liderazgo e innovación. Su labor integra una profunda vinculación con la historia de la Universidad Autónoma de Guadalajara y una visión de futuro orientada a fortalecer su calidad académica, su proyección internacional y su contribución a la sociedad.

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Es licenciado en Administración de Empresas por la UAG y cuenta con un Global Executive MBA por IE Business School, en Madrid. Ha complementado su preparación con programas de alta dirección en IPADE y formación ejecutiva en instituciones como MIT Sloan, UCLA Anderson y Singapore Management University.

En la UAG se ha desempeñado como vicerrector administrativo, miembro del Consejo Directivo y presidente del Consejo Consultivo de Innovación. Desde estas responsabilidades ha impulsado iniciativas de transformación institucional, desarrollo de talento, vinculación y adopción de tecnología con propósito educativo.

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Antes de su carrera directiva, desarrolló una trayectoria de aproximadamente 18 años como futbolista profesional y fue capitán de los Tecos. Esta experiencia marcó su manera de entender el liderazgo: construir equipos, asumir responsabilidades y trabajar con disciplina por una meta compartida.

Como rector, su visión parte de una convicción: honrar el legado de la UAG exige prepararla para los desafíos de las nuevas generaciones. Su agenda busca fortalecer la excelencia académica, la formación integral, la investigación aplicada y la relación de la Universidad con los sectores productivos y la comunidad.

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Su compromiso es encabezar una universidad ágil, cercana a sus estudiantes y abierta al mundo, que incorpore la innovación sin perder su identidad y forme personas capaces de ejercer su profesión con competencia, valores y sentido de responsabilidad.

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FUENTE Universidad Autónoma de Guadalajara