La recaudación tributaria en Argentina subió el 33,7 % interanual en octubre

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Buenos Aires, 2 nov (EFE).- La recaudación tributaria en Argentina ascendió en octubre pasado a los 21,6 billones de pesos (unos 13.802 millones de dólares), lo que representó un alza del 33,7 % en comparación con igual mes de 2025, informaron este lunes fuentes oficiales.

De los datos oficiales se desprende que la recaudación subió en octubre el 1,4 % en comparación con septiembre pasado.

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Este comportamiento de la recaudación se dio en un contexto en el que la actividad económica sigue mostrando signos de debilidad en sectores como la industria y el comercio y en el que la inflación habría sido del 32,7 % mensual en octubre, de acuerdo con cálculos privados.

En los primeros diez meses del año la recaudación tributaria registró un alza interanual del 29,8 %, hasta los 196 billones de pesos.

La recaudación tributaria en Argentina aumentó en 2025 el 39,4%, hasta los 183,1 billones de pesos. EFE