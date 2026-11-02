Estonia expulsa a un ruso por sus vínculos con los servicios secretos de Moscú

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Berlín, 2 nov (EFE).- Estonia expulsó este lunes de su territorio a un ciudadano ruso que tenía vínculos con los servicios secretos de Moscú, informó el Servicio de Seguridad Interno del país báltico, Kaitsepolitseiamet (KAPO).

La Policía estonia acompañó a Leonid Karabeskini a la frontera con Rusia, según un vídeo publicado en la red social X por el KAPO.

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Además, Estonia le impuso una prohibición de entrada al espacio Schengen.

"El objetivo de la expulsión es prevenir y obstaculizar actividades que amenazan la seguridad de Estonia y, más ampliamente, de Europa", explicó el KAPO.

El ministro estonio de Exteriores, Margus Tsahkna, señaló en X que "aquellos con vínculos con los servicios de inteligencia rusos y redes de influencia hostiles no tienen cabida para aprovecharse de nuestra apertura". EFE