El vicepresidente del BCE dice que las renovables en España frenaron la subida de precios

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Fráncfort (Alemania), 2 nov (EFE).- El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), el croata Boris Vujcic, destacó que la generación de electricidad de fuentes renovables en España redujo la subida de los precios en 2022.

Vujcic dijo este lunes en un discurso en Dublín que las perturbaciones energéticas afectan a cada país europeo de manera distinta como se ha visto tras la invasión de Rusia a Ucrania y la guerra en Oriente Medio.

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"La intensidad de su impacto depende de la combinación energética de cada país, de sus vínculos comerciales y de la estructura de su sistema financiero", dijo Vujcic en un discurso en la conferencia sobre el sistema financiero del Banco Central de Irlanda.

Vujcic puso como ejemplo el año 2022, en el que "los precios de la electricidad para las empresas aumentaron mucho más y se mantuvieron elevados durante mucho más tiempo en Italia que en España" y una de las razones es que España genera mucha más electricidad de fuentes renovables.

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Vujcic consideró que el suministro energético de la zona del euro es ya más resiliente que en 2022.

Una de las razones es que "a medida que la combinación energética evoluciona hacia fuentes bajas en carbono, los precios mayoristas de la electricidad se han vuelto menos sensibles a los precios del gas, incluso desde el comienzo de la guerra en Oriente Medio", según Vujcic.

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Europa debe encontrar su fortaleza en la profundidad de su integración, superando la perspectiva de los países miembros para adoptar una visión verdaderamente europea porque la integración puede fortalecer la resiliencia y mejorar la competitividad, según el vicepresidente del BCE.

Vujcic consideró que en Europa "un mercado energético más interconectado y verdaderamente integrado, basado fundamentalmente en fuentes renovables, reduciría la dependencia de los combustibles fósiles importados y limitaría su impacto en los precios de la electricidad". EFE