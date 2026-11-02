El Partido Laborista rompe con los verdes en once Gobiernos locales por su apoyo a tesis antisionistas

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El Partido Laborista británico romperá con los verdes en once gobiernos locales en repulsa a la política sobre Israel de esta formación que iguala el sionismo al racismo y aboga por un solo estado palestino.

Este paso llega después de la propuesta aprobada en la conferencia del Partido Verde y tras la cual se puso en el foco las alianzas entre laboristas y verdes en ciertas administraciones locales, tras la amenaza de romper la cooperación en aquellas autoridades en las que no hubiera una condena explícita a la política verde sobre Israel.

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De esta manera se espera que la cooperación se rompa en más de una decena de consejos locales, incluyendo el de la ciudad de Sheffield. Sí se mantendrá la relación con seis grupos municipales verdes que han revisado este posicionamiento y condenado la moción, este es el caso de la autoridad de Oeste de Inglaterra, administración que engloba varias regiones y a la ciudad de Bristol y donde el alcalde es laborista y su segundo verde.

La política respecto a Israel ha provocado choques entre ambas formaciones, mientras la posición oficial del partido pedía mantener la moción política otras voces verdes como el ex líder Adrian Ramsay han apostado por revisar esta política.

Esta política equipara el sionismo con el racismo al tiempo que rechaza la solución de dos Estados y aboga por que Israel sea sustituido por un único Estado palestino "con igualdad de derechos para todos".