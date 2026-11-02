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El jugador del Tenerife Jesús de Miguel ingresa en la UCI "estable dentro de la gravedad"

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El futbolista del CD Tenerife Jesús de Miguel ha sido ingresado de urgencia en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria tras sufrir una parada cardiorrespiratoria provocada por un fuerte golpe en el tiempo de descuento del encuentro frente al FC Andorra, el cual ha tenido que ser suspendido con empate a dos en el marcador.

"El jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel está ingresado en la UCI del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, estable, dentro de la gravedad. Los servicios médicos se encuentran en dicho hospital e informarán cuando tengan novedades", ha anunciado el club tinerfeño en un comunicado.

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El grave incidente ha ocurrido en los minutos finales de la prolongación, cuando el delantero ha recibido un impacto por un rodillazo del guardameta visitante Jesús Owono --expulsado con roja directa-- que le ha provocado la pérdida de conocimiento y convulsiones sobre el terreno de juego, requiriendo la práctica inmediata de maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) por parte de las asistencias sanitarias presentes en el estadio.

El deportista ha logrado recuperar el pulso y la respiración autónoma antes de ser introducido en la ambulancia con soporte vital para su traslado al centro hospitalario.

A consecuencia de la emergencia médica, el partido ha sido suspendido cuando restaban algo más de dos minutos de tiempo añadido y con el resultado en tablas (2-2), de modo que el Comité de Competición será el encargado de determinar si el duelo se reanuda o se da por concluido.

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