El candidato socialista a las elecciones de Francia apoya mover la fecha para que no coincida con el 1 de mayo

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El candidato del Partido Socialista de Francia, Raphael Glucksmann, a las elecciones presidenciales de 2027 ha apostado este lunes por mover la fecha electoral para que no coincida con las movilizaciones del 1 de mayo, según el calendario previsto la segunda vuelta de las elecciones sería el domingo 2 de mayo.

"Creo que sería una decisión inteligente teniendo en cuenta el grado de polarización y el nivel de animadversión que existe", ha asegurado el eurodiputado y candidato socialista a los comicios del año que viene en declaraciones a la cadena BFMTV.

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Según ha considerado, el escenario social en Francia hace pensar en "sacar las elecciones presidenciales de ese contexto y adelantarlas una semana".

"En la sociedad actual, creo que, efectivamente, sería inteligente cambiar la fecha de las elecciones", ha incidido ante el creciente debate en el país sobre mover la fecha electoral, escenario que por el momento el Ejecutivo francés ha asegurado que no se plantea.

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Esta misma semana, la portavoz gubernamental, Maud Bregeon, ha insistido en que no hay motivo para cambiar el calendario y ha hecho mención a que las fuerzas del orden han controlado las protestas estudiantiles y de los 'chalecos amarillos' tras los altercados registrados en las movilizaciones del 17 de octubre.

Según informó el Gobierno el pasado julio las elecciones presidenciales en Francia para elegir al sucesor de Emmanuel Macron tendrán su primera vuelta el 18 de abril, seguida de una segunda vuelta 15 días después, el domingo 2 de mayo.

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