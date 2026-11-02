Perú ve "ingenuo" combatir en solitario crimen organizado y defiende cooperación con EEUU

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Lisboa, 2 nov (EFE).- El canciller peruano, Carlos Espá, consideró este lunes en Lisboa una "ingenuidad" que los países pretendan combatir en solitario a las organizaciones criminales transnacionales y defendió la cooperación con Estados Unidos.

Así lo dijo en una comparecencia con su homólogo portugués, Paulo Rangel, en la que ambos restaron un eventual impacto a las elecciones legislativas estadounidenses sobre la política exterior de Washington y sus relaciones bilaterales.

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"Resulta una ingenuidad para los países pensar que se puede luchar solitariamente frente a estas organizaciones que no respetan las fronteras, que tienen a sus cabecillas en un país, a sus actividades en otro país y a su lavado de activos en un tercer país", afirmó Espá.

El ministro peruano sostuvo que el crimen organizado constituye "una amenaza no solamente hemisférica, sino que es una amenaza global", y reclamó una respuesta solidaria de los Estados.

En ese contexto, defendió el Escudo de las Américas, el mecanismo multilateral impulsado por la Administración de Donald Trump para reforzar la lucha contra las organizaciones criminales con el liderazgo y el apoyo de Estados Unidos.

Espá vinculó esa cooperación con una mayor conciencia entre los países de la región sobre el alcance de las amenazas que afrontan, al margen de los resultados electorales y de las afinidades políticas de sus gobiernos.

Preguntado sobre las consecuencias que podrían tener para esa iniciativa las elecciones de medio mandato de este martes en Estados Unidos, el canciller no anticipó una incidencia de gran magnitud.

"Yo no creo que las elecciones de medio término vayan a tener un impacto muy grande en la conducción de la política exterior de los Estados Unidos en el corto plazo", manifestó.

Espá argumentó que, en el sistema presidencialista estadounidense, la política exterior depende del Ejecutivo y recordó que las elecciones de medio mandato suelen traducirse en una pérdida de presencia parlamentaria para el partido del presidente.

Por ello, sostuvo que los resultados de mañana deberán interpretarse desde una perspectiva histórica y no únicamente a partir de las encuestas sobre la composición de la Cámara de Representantes y el Senado.

Por su parte, el canciller portugués, Paulo Rangel, coincidió en subrayar la estabilidad de los vínculos con Washington y señaló que las relaciones entre Portugal y Estados Unidos son "muy antiguas, muy estables, muy basadas en los lazos transatlánticos" y que "así continuarán cualquiera que sea el resultado".

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El ministro portugués recordó que estos comicios no afectan directamente al Ejecutivo estadounidense, primer interlocutor en la relación bilateral, y evitó valorar el proceso político interno de ese país.

La lucha contra el crimen organizado fue también uno de los ejes de la reunión entre ambos cancilleres, que abordaron la seguridad marítima y las oportunidades de inversión y cooperación portuaria.

Rangel destacó que los países con costa, como Perú y Portugal, comparten preocupaciones ante los delitos transnacionales por ser "puertas de entrada en el continente sudamericano y en el continente europeo".

En el marco de la visita se concluyó un acuerdo entre la Autoridad Portuaria Nacional de Perú y el puerto portugués de Sines, que Espá presentó como un ejemplo de la necesidad de acompañar el desarrollo económico con medidas de seguridad.

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"La seguridad, el enfrentamiento a las organizaciones criminales transnacionales, va de la mano con la promoción de las inversiones", afirmó.

El canciller peruano defendió que la apertura comercial y el desarrollo de puertos y aeropuertos deben ir acompañados de mecanismos que impidan a las redes criminales aprovechar esos canales para el lavado de activos, el contrabando y el narcotráfico. EFE

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(foto) (vídeo)