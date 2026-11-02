(Crónica) El Mallorca se aúpa a zona alta en un lunes marcado por el susto en Tenerife

Guardar

El RCD Mallorca se ha aupado a la quinta posición de LaLiga Hypermotion tras superar este lunes al Cádiz CF (2-1) en el Estadi Mallorca Son Moix gracias a una remontada agónica fraguada en los últimos minutos del encuentro, en una jornada 12 marcada trágicamente por la suspensión del duelo entre el CD Tenerife y el FC Andorra a causa del grave incidente sufrido por el delantero local Jesús de Miguel, ingresado en la UCI tras una parada cardiorrespiratoria en el tiempo de descuento.

En Mallorca, el cuadro bermellón tiró de fe para revertir un marcador adverso y sumar tres puntos clave que le colocan en puestos de 'play-off' de ascenso con 22 puntos. Tras una primera mitad dominada por las ocasiones locales pero sin goles, fue el Cádiz quien golpeó primero nada más reanudarse el duelo. En el minuto 50, Antoñito Cordero adelantó al cuadro gaditano rematando con la derecha un pase en profundidad de Dilan Zárate.

PUBLICIDAD

El mazazo espoleó al bando balear, que reaccionó por medio de Pablo Torre. El centrocampista devolvió las tablas al marcador en el minuto 63 con un certero remate de cabeza a centro de Zito Luvumbo. Cuando el choque agonizaba en el tiempo añadido, un centro de Álex Sala encontró la cabeza de Adrián Fuentes en el minuto 89 para batir por bajo a Jokin Ezkieta y certificar la victoria mallorquinista frente a un Cádiz que se hunda en la penúltima posición.

Por su parte, el Carlos Tartiere albergó un trepidante intercambio de golpes que se acabó llevando la UD Las Palmas ante el Real Oviedo (2-3). Los amarillos encarrilaron el choque en el primer acto con los tantos de Manu Fuster (21') y Jesé de penalti (26'). Nada más arrancar la segunda mitad, Taisei Miyashiro firmaba el 0-3 que parecía definitivo en el 54'. Sin embargo, el Oviedo reaccionó con los goles de Carlos Domínguez en el 62' y un magistral libre directo de Mikel Goti en el 80', permitiendo a los insulares resistir el asedio final para subir a la undécima plaza.

PUBLICIDAD

En el José Zorrilla se vivió otra fiesta del gol en la victoria del Real Valladolid ante el CD Leganés (4-3). Los pucelanos mandaron con autoridad apoyados en los tantos de Miguel Rubio por doble partida (minutos 6 y 24), Adrián Arnu (30') y Tai Abed (54'), inutilizando la réplica pepinera encabezada por Álex Millán (21') y un doblete tardío de Álvaro Morata (68' y 90') que no impidió el triunfo local.

SUSPENSIÓN DRAMÁTICA EN TENERIFE

Pero el cierre de la jornada quedó empañada por la gravedad de los acontecimientos en el Heliodoro Rodríguez López durante el duelo entre el CD Tenerife y el FC Andorra. El partido tuvo que ser suspendido en el tiempo de prolongación, con empate a dos en el marcador (2-2), después de que el delantero blanquiazul Jesús de Miguel sufriera un fortísimo golpe por un rodillazo del guardameta visitante Jesús Owono -expulsado con roja directa- que le provocó una parada cardiorrespiratoria.

PUBLICIDAD

El futbolista madrileño tuvo que ser reanimado sobre el césped mediante maniobras de RCP antes de ser trasladado con soporte vital al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde permanece ingresado en la UCI "estable dentro de la gravedad". El choque, en el que Christian Gomis y Enric Gallego habían adelantado al Tenerife y Lautaro de León y Stefan Golubovic igualaron para el Andorra, queda pendiente de la decisión del Comité de Competición tras interrumpirse a falta de pocos minutos para el pitido final.