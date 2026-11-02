Agencias

Clavijo afea al Gobierno que Canarias "sigue sin repuestas" ante el repunte migratorio, con siete muertos en Lanzarote

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El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha vuelto a reprochar este lunes al Gobierno central que las islas "siguen sin respuestas" ante el repunte de la ruta migratoria, con siete fallecidos en aguas de Lanzarote.

"Se están cumpliendo las peores previsiones, la ruta atlántica vuelve a cobrarse vidas, esta vez frente a Lanzarote", ha señalado en un mensaje publicado en 'X'.

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Clavijo ha comentado que estos fallecidos se suman a otros en los últimos días y resaltado que "detrás de cada una hay una vida, una historia y una familia".

Así, mientras, "seguimos lamentando fallecidos y se confirma el repunte de la ruta migratoria, seguimos sin respuestas del Gobierno de España", ha indicado.

"Canarias lleva tiempo reclamando medidas, recursos y anticipación. El Estado no puede seguir llegando tarde ni dejando, una vez más, a las islas solas frente a este drama humanitario", ha afirmado.

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