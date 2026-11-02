Anthropic ingresa 15.000 millones en el tercer trimestre, pero las pérdidas se mantienen

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Anthropic registra ingresos trimestrales de 16.956 millones de dólares (15.118 millones de euros al tipo de cambio actual) en el tercer trimestre --finalizado el 30 de septiembre--, aunque mantiene sus pérdidas, según se recoge en una actualización de la documentación presentada para su salida a Bolsa.

En concreto, la compañía responsable del chatbot Claude contabilizó unos ingresos en los nueve primeros meses del año de 33.242 millones de dólares (cerca de 29.600 millones de euros), lo que supone multiplicar sus ingresos por 13.

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Las pérdidas netas fueron de 104.039 millones de dólares (unos 92.800 millones de euros), un 314,4% más que los 25.107 millones de dólares (22.395 millones de euros) registrados en 2025.

En términos trimestrales, las pérdidas de Anthropic fueron de 23.291 millones de dólares (20.775 millones de euros).

Por otro lado, Anthropic ha comunicado compromisos de gasto por valor de 895.400 millones de dólares (alrededor de 798.697 millones de euros) en computación e infraestructura de inteligencia artificial, incluidos centros de datos.

La documentación actualizada, presentada aproximadamente una semana después de la declaración inicial de registro para su salida a Bolsa, no especifica cuánto espera captar Anthropic ni el precio al que ofrecerá sus acciones. La compañía ha señalado previamente que prevé cotizar en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo 'ANT'.

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