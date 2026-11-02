Andy García y Paul Anka entre los premiados por el Centro Kennedy liderado por Trump

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Washington, 2 nov (EFE).- El actor de origen cubano Andy García y el cantautor Paul Anka están entre las personalidades que serán reconocidas por el Centro Kennedy, liderado por el presidente estadounidense Donald Trump, en la edición 49 de sus premios en diciembre, anunció este lunes la institución.

García y Anka recibirán el galardón junto al compositor David Foster, el dramaturgo y cineasta David Mamet y la cantante de country Barbara Mandrell en una gala que por primera vez se celebrará fuera del icónico edificio a orillas del Potomac, cerrado por obras desde septiembre.

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La célebre casa de las artes, un "homenaje vivo" al expresidente John F. Kennedy, ha estado envuelta en la polémica desde el regreso del republicano al poder en enero de 2025 y es el centro de una disputa judicial que obligó a retirar de su fachada el nombre de Trump, añadido después de que el mandatario asumiera la dirección del centro.

Los galardonados son escogidos a partir de propuestas de un comité asesor especial conformado por antiguos premiados, artistas destacados y miembros de la Junta Directiva de la institución, encabezada por el presidente estadounidense.

"Reconocemos a artistas extraordinarios cuya obra de toda una vida ha moldeado la cultura estadounidense e inspirado a generaciones de espectadores", dijo Trump según un comunicado compartido por el Centro Kennedy.

En nombre de la directiva, el republicano afirmó que les "enorgullece rendir homenaje a los galardonados de este año y continuar una tradición que ha definido al Centro durante casi 50 años".

Andy García, de 70 años, fue nominado al Oscar y al Globo de Oro por su interpretación en 'El Padrino III', de Francis Ford Coppola y cuenta con numerosos reconocimientos durante su larga carrera en el cine y la televisión.

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Nacido en Canadá y naturalizado estadounidense, Paul Anka fue uno de los mayores ídolos adolescentes del pop de finales de la década de 1950. Ha escrito grandes éxitos tanto para su repertorio como para el de otros grandes, entre ellos la letra inglesa de 'My way', popularizado por Frank Sinatra.

Por su parte, David Foster está considerado uno de los productores que más ha contribuido al sonido pop actual, David Mamet es reconocido como una de las principales figuras del teatro estadounidense contemporáneo y Bárbara Mandrell fue una de las artistas más influyentes del género country de las décadas de 1970 y 1980.

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Desde su creación en 1978, los premios del Centro Kennedy han celebrado las contribuciones a lo largo de toda una vida de varios de los artistas más influyentes del mundo en los ámbitos de la música, la danza, el teatro, la ópera, el cine y la televisión.

La ceremonia está programada para el 7 de diciembre en la Capital One Arena, un espacio en el centro de Washington que acoge grandes conciertos o los partidos de los equipos de hockey y baloncesto.

La decisión de mover el evento, por primera vez en casi medio siglo de historia, se tomó después de que la Junta Directiva del centro Kennedy, nominada por Trump, clausurara el icónico edificio el pasado septiembre por motivos de seguridad y la necesidad de realizar obras de renovación. EFE

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(foto)