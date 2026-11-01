Viaje institucional Chile, Argentina y Uruguay estrecha vínculos sobre el español y explora oportunidades empresariales

01/11/2026 Uno de los momentos del viaje institucional del presidente riojano Gonzalo Capellán a Surámerica SOCIEDAD ESPAÑA EUROPA LA RIOJA GOBIERNO RIOJANO

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La delegación del Gobierno de La Rioja encabezada por el presidente, Gonzalo Capellán, y formada por el director general de Empresa, Energías e Internacionalización, Amadeo Lázaro; el subdirector general de Cooperación Internacional y Centros en el Exterior, Rodrigo Teijeiro; y el director de Desarrollo de Inversiones Riojanas (DIR), Víctor de Pablo; ha finalizado muy satisfecha su periplo por Sudamérica que la ha llevado a recorrer, entre el 25 y el 31 de octubre, las capitales de Chile, Argentina y Uruguay.

El balance de esta misión institucional "solo puede calificarse como de muy positivo para los intereses de nuestra región". Así, se han reforzado lazos culturales, institucionales y empresariales, además de fortalecer los identitarios con la visita a las comunidades de riojanos y sus descendientes en los tres países.

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Así, "especialmente emotivo" fue la celebración del día de San Mateo en Santiago de Chile con la comunidad riojana en el país andino, así como el encuentro con los centros riojanos en Argentina que tuvo lugar en Buenos Aires.

El español, la internacionalización, el emprendimiento, la innovación o la vitivinicultura han sido algunos de los hitos de una intensa agenda, lamentablemente también marcada por el luto nacional declarado tras la tragedia ferroviaria de Urda para cuyas víctimas, una de ella de nuestra comunidad, la delegación riojana ha tenido un emotivo recuerdo estos últimos días de viaje, y en especial durante el sentido minuto de silencio en su memoria convocado en la Embajada de España en Buenos Aires el pasado jueves, 29 de octubre.

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En torno al idioma que hoy une a más de 630 millones de personas en todo el mundo, que nació en San Millán de la Cogolla y que supone un gran patrimonio cultural e idiomático que trasciende fronteras y une continentes, la delegación riojana ha tejido una intensa ronda de jornadas con la cultura como denominador común.

Así, sendos encuentros con la academia chilena de la Lengua y la argentina de las Letras, así como las conferencias impartidas en la Universidad Católica de Chile, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de la República de Uruguay han girado en torno al papel fundamental de La Rioja en la historia, la evolución y la proyección de la lengua española.

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Un vínculo que esta comunidad actualmente reivindica a través de iniciativas culturales y tecnológicas ante los retos que supone la digitalización, la IA y el diálogo sobre el futuro del español en el que esta región quiere seguir siendo protagonista, como ya lo es a través de Dialnet, el corpus oral para desarrolladores de aplicaciones tecnológicas en el que ya trabaja la Fundación para la Transformación de La Rioja o la exposición 'AutorIA. La Rioja, tierra del español' que acoge el Monasterio de Yuso hasta el próximo 10 de enero y que ha animado a visitar.

APERTURA DE NUEVOS MERCADOS PARA EMPRESAS RIOJANAS

El segundo de los grandes pilares sobre el que ha girado la agenda de esta visita ha sido el de compartir experiencias y oportunidades en materia de internacionalización.

El presidente ha defendido en su ronda de encuentros con empresarios e inversores de los tres países, auspiciados por las Cámaras de Comercio Españolas en Chile, Argentina y Uruguay, la diversificación de las exportaciones como una forma de reducir la exposición de la economía riojana a los cambios de demanda y a las barreras comerciales.

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Así, el diagnóstico de la Estrategia de Internacionalización refleja que cerca del 80 por ciento de las ventas exteriores de La Rioja se dirigía a Europa en 2024, mientras que América Latina representaba apenas el 2,78 por ciento. Ampliar la presencia en otros destinos permite repartir esa dependencia y buscar nuevas posibilidades de crecimiento.

Las ventas en 2025 a los tres países incluidos en la misión, Chile, Argentina y Uruguay, sumaron 15,5 millones de euros. Las actuales relaciones comerciales constituyen una base para ampliar la presencia de las empresas riojanas en la región.

Estas reuniones con el tejido empresarial y con inversores locales han servido para avanzar en la apertura de nuevos mercados a las empresas riojanas, en especial en ámbitos como el agroalimentario, el del calzado y el tecnológico, así como para presentar las oportunidades de inversión de la comunidad autónoma y han planteado el desarrollo de futuras misiones comerciales en próximos ejercicios que conecten las necesidades del tejido empresarial de ambos países.

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Con la vista puesta en los retos estratégicos que La Rioja afronta, la estancia en Santiago de Chile, Buenos Aires y Montevideo también ha servido para conocer de primera mano programas innovadores impulsados al otro lado del atlántico.

A este respecto, se han programado enriquecedoras visitas y encuentros de trabajo con investigadores del Centro de Innovación de la Universidad Católica de Chile y con responsables del primer hub de innovación deep tech de Chile, startuplab.01.

Durante su estancia en Buenos Aires visitaron y el Parque de Innovación, un importante centro tecnológico, educativo y científico que funciona bajo un modelo de 'triple hélice' (sector público, sector privado y universidad).

Encuentros donde se ha compartido información sobre posibles colaboraciones y en lo que Gonzalo Capellán ha compartido los programas riojanos de apoyo al emprendimiento y a la internacionalización, reivindicando La Rioja como territorio innovador apoyado en su potente clúster de empresas tecnológicas.

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Pero estas jornadas maratonianas de la delegación riojana han dado para mucho más, también para abordar junto al Centro de Estudios de Desarrollo del país andino (CED), en Santiago de Chile, diversas cuestiones relativas a la descentralización y al modelo de desarrollo regional, desde el prisma de la exitosa experiencia de España, uno de los países más descentralizados del mundo, y de La Rioja en particular, ejemplo de gestión eficiente de las competencias autonómicas para la mejora del bienestar y calidad de vida.

Durante su intervención en este foro, Capellán invitó a valorar la descentralización en cuanto a su capacidad "para mejorar los servicios públicos y la calidad de vida de los ciudadanos, con independencia de dónde residan. Garantizar el bienestar ciudadano debe orientar la actuación de las instituciones y la evaluación de las políticas públicas".

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La visita al Instituto Nacional de Vitivinicultura de Uruguay, en marcha desde 1988, ha sido la última escala de una fructífera gira por Sudamérica en la que el vino también reivindicaba, por derecho propio, su espacio en una agenda institucional de este calibre, máxime cuando el vino representa el 52,4 por ciento del total de las exportaciones riojanas al país charrúa, que comparte con esta tierra su cultura vitivinícola.