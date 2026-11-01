Andrea Duro, sus primeras palabras tras casarse con Guillermo Sánchez: "Estoy súper emocionada"

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Andrea Duro y Guillermo Sánchez ya son marido y mujer. La actriz, radiante y visiblemente emocionada, no ha dudado en salir a atender a los medios de comunicación congregados a las puertas de la finca para compartir sus primeras impresiones tras darse el 'sí, quiero'. "Nada, muy bien, muy feliz. Ha sido la verdad que muy bonito. Súper emocionada y ahí tengo dentro a toda la gente que quiero, mis amigos, mi familia. Así que nada", confesaba, todavía con la emoción de una jornada muy especial.

La intérprete también ha presumido de su espectacular vestido de novia, un diseño precioso firmado por su amigo y diseñador Baro Lucas, con quien mantiene una estrecha relación profesional: "Justamente en cuanto me comprometí tenía clarísimo que quería que fuese Baro el diseñador del vestido y estoy feliz", explicaba. Se trata de un elegante modelo de doble crepé, silueta columna y mangas largas, que destaca por su original escote asimétrico de ondas, la espalda descubierta y una cola que completa el diseño. Como detalle especial, el vestido incorpora una lazada negra de terciopelo de algodón, un guiño al primer diseño que el creador realizó para ella.

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Andrea reconocía que la ceremonia había sido preciosa y que uno de los grandes motivos de felicidad había sido poder compartir este momento con sus seres queridos: "Estamos muy contentos", comentaba, adelantando además que todavía les quedaba toda una celebración por disfrutar. Sobre el segundo vestido que tenía preparado para la fiesta, desvelaba que sería "un vestido cómodo" para poder bailar y disfrutar de la noche junto a sus invitados.

Por último, la actriz se pronunciaba sobre su historia de amor con Guillermo y los comienzos de su relación, después de que le recordasen que, supuestamente, él no se había fijado en ella al principio. "No es que pasara, es que directamente creo que es que ni me había visto", aclaraba entre risas, antes de recordar que ya había contado algunos detalles de su historia a través de Instagram. Guillermo, por su parte, llegaba a la celebración en coche y prefería no bajar la ventanilla para atender a las preguntas de la prensa, evitando pronunciarse sobre cómo había vivido la ceremonia. Andrea, agradecida con los medios por su espera, se despedía para regresar al interior y continuar disfrutando de su gran día.

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Andrea, que se mostró de lo más cercana y agradecida con los medios por la espera, quiso despedirse regalando unas imágenes de lo más especiales. Antes de regresar al interior de la finca para continuar disfrutando de su gran día, la actriz posó con su espectacular vestido de novia a las puertas del recinto como una auténtica modelo y presumiendo de cada detalle de su estilismo nupcial ante las cámaras.