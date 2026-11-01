La colombiana Karen Mosquera, plata en arrancada en 61 kilos

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Redacción deportes, 1 nov (EFE).- La colombiana Karen Mosquera ha logrado la medalla de plata en la modalidad de arrancada de la categoría de 61 kilos en los Mundiales de halterofilia que se están disputando en Ningbo (China).

La campeona centroamericana y del Caribe y sudamericana levantó en el envión 111 kilos tras haber logrado previamente 105 y 109, lo que le otorgó el segundo puesto tras la china Xinyi Pei, que se hizo con los tres oros con 112, 142 en dos tiempos y 254 en el total.

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Mosquera se tuvo que conformar con 125 en dos tiempos tras no poder con 130, lo que la relegó al undécimo puesto en dicha modalidad y a la quinta plaza en el total con 236. EFE