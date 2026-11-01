El zombie de Trump lidera una marcha de personajes de ficción por Halloween en Bolivia

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La Paz, 31 oct (EFE).- El zombie del presidente estadounidense, Donald Trump, encabezó este sábado en la ciudad boliviana de La Paz una marcha de decenas de personajes de series, videojuegos y películas de terror, como parte de la celebración de Halloween marcada por la búsqueda de dulces y la diversión.

La actividad bautizada como la 'Manifestación del zombi presidente' se concentró en el Cementerio General y transitó por varias calles de la ciudad al son de la música que ofreció una banda estudiantil.

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El desfile comenzó con la llegada del 'zombi presidente', caracterizado como el presidente de EE. UU., Donald Trump, a quien se le impuso una banda de tela con los colores de la bandera boliviana y que se dedicó a saludar a la gente y repartir dulces a los niños.

La marcha incluyó a chicas con maquillaje de Catrina, disfraces de Spring Bonnie, del videojuego de terror 'Five Nights at Fredy's' o caracterizaciones más clásicas como Freddy Krueger, payasos asesinos y conejos ensangrentados.

El organizador Marcelo Paredes dijo a EFE que la idea de realizar una marcha se debe precisamente a que en Bolivia la mayoría de las personas está acostumbrada a "salir a protestar por todo", por lo que su iniciativa sumó apoyo de muchos niños y sus padres.

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Paredes contó también que esta es la tercera vez que se organiza el desfile de Halloween de forma masiva, aunque precisó que viene impulsando esta actividad desde hace dos décadas, cuando él y algunos amigos se dedicaban a disfrazarse para pedir dulces en un barrio de El Alto, la ciudad vecina de La Paz.

También destacó que la celebración de Halloween "une a las familias" que participan y que, pese a ser una festividad foránea a Bolivia, no se contrapone a las tradiciones locales.

Ese fue el caso de Juan Pablo y su hijo de cuatro años, puesto que ambos se caracterizaron como el muñeco 'Chucky' y planearon su disfraz "toda la semana", desde la búsqueda de un atuendo similar hasta encontrar a alguien que los maquillara como necesitaban.

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"Lo único que quiero es que mi hijo se divierta", mencionó Juan Pablo a EFE.

Como ellos, decenas de padres desfilaron junto a sus hijos, lo que llamó la atención de los transeúntes poco acostumbrados a ver este tipo de actividades que, de un momento a otro, tomaron sus teléfonos para registrar la protesta de monstruos y zombis en fotos o videos.

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El desfile culminó en el Parque de las Culturas y de la Madre Tierra, cerca al centro de La Paz, donde la diversión continuó con concursos y un "juego de supervivencia" adaptado para los más pequeños.

La celebración de Halloween en Bolivia antecede a la festividad de Todos Santos, en la que se cree que las almas de los difuntos llegan cada 1 de noviembre a mediodía para visitar a sus familiares y servirse la comida y bebida que les dejan en unos altares especiales, y son despedidas en medio de rezos al día siguiente.

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Durante los últimos años Halloween ha tomado fuerza en Bolivia y se ha combinado con las tradiciones locales. EFE

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