Disturbios en Fráncfort se saldan con cien agentes heridos y 54 jóvenes detenidos

Guardar

Berlín, 1 nov (EFE).- Más de cien agentes resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, y 54 jóvenes fueron detenidos en relación con los disturbios de anoche en Fráncfort, en el centro de Alemania, en los que también se registraron saqueos en cinco establecimientos, informaron este domingo las autoridades alemanas.

El ministro del Interior del estado federado de Hesse, Roman Poseck, precisó en una rueda de prensa que los detenidos tiene entre 13 y 29 años y, en su mayoría, poseen la nacionalidad alemana.

PUBLICIDAD

Agregó que la policía estima que los agentes, con un fuerte despliegue de hasta 1.300 efectivos en el momento de mayor intensidad de los disturbios, se enfrentaron a entre 1.000 y 1.500 jóvenes violentos, en su mayoría de entornos migrantes.

Señaló que 17 comercios resultaron dañados y se registraron saqueos en cinco, se dictaron 1.255 órdenes de desalojo y se llevaron a cabo 366 controles de identidad.

"Debemos nombrar muy claramente a qué grupo de agresores nos enfrentamos ayer por la tarde y por la noche. (...) Este grupo estaba compuesto en su mayoría por personas de origen inmigrante, y también debemos abordar esta cuestión", declaró, y afirmó que en este sentido "no debe haber tabúes infundados".

PUBLICIDAD

Poseck habló de una "noche difícil", en algunos casos con "terribles episodios" de "violencia totalmente desinhibida", especialmente contra las fuerzas de seguridad.

Precisó que los primeros actos de violencia se registraron en la concentración convocada por la iniciativa 'GenZ-regelt' ('GenZ-lo arregla') en Fräncfort y otra treintena de ciudades de todo el país para exigir inversiones en educación, seguridad social, sanidad, protección del clima y una vida asequible, y manifestarse en contra del posible regreso del servicio militar obligatorio, lo que llevó a disolver la manifestación.

PUBLICIDAD

Añadió que la violencia y la destrucción que marcaron la tarde y la noche del sábado en Fráncfort ponen de manifiesto "esta conexión sumamente peligrosa entre extremistas de izquierda violentos y jóvenes violentos en su mayoría de origen inmigrante", de la que dijo que ya había advertido antes de la manifestación del sábado.

Las protestas juveniles convocadas en todo el país habían trascurrido de forma mayoritariamente pacífica, pero se vieron sucedidas por concentraciones en las que se registraron incidentes vandálicos, no sólo en Fráncfort, sino también en Colonia, Berlín y Hamburgo.

Aunque la iniciativa se había distanciado previamente de forma expresa de la violencia al afirmar que su protesta es pacifica, comerciantes del centro de las grandes ciudades alemanas y la policía se habían blindado ante los temores de que las manifestaciones pudieran ser instrumentalizadas por otras organizaciones o elementos extremistas.

PUBLICIDAD

Según la iniciativa, en las manifestaciones participaron una 120.000 personas. EFE