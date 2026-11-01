Esteban Ocon habla de su desencuentro con Haas: "Hubo una discusión, pero no violencia física"

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El piloto francés de Fórmula 1 Esteban Ocon, que el sábado fue apartado por Haas del Gran Premio de México, ha reconocido que hubo una "discusión" en el equipo pero negó que hubiese habido "violencia física", además de recalcar que los desacuerdos deben resolverse "con profesionalidad, respeto y comprensión mutua".

"Tras la reciente decisión del equipo Haas F1 confirmando que no participaré en el Gran Premio de la Ciudad de México de este fin de semana, deseo abordar formalmente algunas informaciones y especulaciones mediáticas en torno a la situación", reza el comunicado publicado este domingo en sus redes sociales.

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El sábado, el equipo estadounidense anunció de manera inesperada que Ocon no participaría en lo que restaba de fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez y que el piloto reserva japonés Ryo Hirakawa ocuparía su lugar en el 'paddock' junto al británico Ollie Bearman.

El piloto francés, de 30 y cuyo contrato con Haas termina al final de esta temporada, quiso explicar lo sucedido. "Anoche, una diferencia de puntos de vista llevó a una discusión con las partes involucradas. Si bien reconozco que esto tuvo lugar, rechazo categóricamente cualquier informe o alegación que sugiera que se utilizó algún tipo de violencia física para resolver diferencias de cualquier naturaleza", explicó Ocon.

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"Condeno enérgicamente la violencia en todas sus formas y creo firmemente que los desacuerdos siempre deben manejarse con profesionalidad, respeto y comprensión mutua. Solicito amablemente que se evite la especulación mientras se está abordando el asunto. Se comunicarán más actualizaciones en el momento oportuno", finalizó.