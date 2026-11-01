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El tenista monegasco Valentin Vacherot derrota a Lehecka en la final de Basilea

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El tenista monegasco Valentin Vacherot se proclamó campeón del torneo ATP 500 de Basilea (Suiza) al superar (2-6, 6-3, 6-3) este domingo al checo Jiri Lehecka, levantando así el segundo título de su carrera.

Vacherot, de 27 años, campeón el año pasado en Shanghái, confirmó su progresión tras un mala primera parte de temporada ganando en la cita suiza sobre pista dura. El monegasco fue también de menos a más para imponerse en casi dos horas a Lehecka, su tercera victoria contra un 'Top 25' esta semana tras el español Rafael Jódar, en segunda ronda, y el estadounidense Taylor Fritz, en semifinales.

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