Iglesia católica mexicana llama a rezar por los difuntos en el marco de su conmemoración

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Ciudad de México, 1 nov (EFE).- La Iglesia católica en México llamó a renovar la esperanza en la resurrección y a rezar por los difuntos durante las celebraciones del Día de Todos los Santos, que se celebra este 1 de noviembre, y la Conmemoración de los Fieles Difuntos, el día 2, así como acompañar a quienes atraviesan el duelo.

"Rezar juntos, escuchar sin imponer explicaciones, hacer una visita o mantener el contacto cuando han pasado las primeras semanas tras una pérdida son acciones que ayudan a sostener a una familia", señaló la Arquidiócesis mexicana en su editorial semanal Desde la Fe.

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La institución religiosa recordó que, según el calendario católico, Todos los Santos es la fecha en la que se celebra a quienes "ya gozan de la presencia de Dios, incluidos aquellos que no han sido canonizados".

Mientras que el 2 de noviembre, apuntó, "encomendamos a su misericordia a quienes han muerto" y aseguró que "ambas celebraciones tienen su fundamento en la esperanza que nace de la Resurrección de Jesucristo".

La Iglesia católica reconoció que en México, las flores, las fotografías y las visitas al cementerio son expresiones de cariño hacia los seres queridos muertos, sin embargo, instó a rezar por ellos, pues "nos permite confiar a Dios su vida y pedir que los reciba en la plenitud de su amor".

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"El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que, desde sus primeros tiempos, la Iglesia ha ofrecido oraciones por los difuntos, especialmente la Eucaristía, para que, purificados, puedan llegar a la presencia de Dios", destacó la Arquidiócesis.

La editorial también apeló a la solidaridad en estos días en los que "nuestra oración" puede ir "más allá de los nombres y apellidos conocidos".

"Podemos encomendar a quienes murieron solos, a quienes no tienen una familia que los recuerde y a quienes nunca conocimos. La comunión de la Iglesia nos permite reconocerlos como hermanos y pedir también por su descanso", resaltó el mensaje.

Las festividades del 1 y 2 de noviembre llegaron a México en el siglo XVI, poco después de la conquista española, por lo que su permanencia en el país es una muestra del sincretismo entre las culturas hispana e indígena.

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Incluso ese vínculo cultural se observa, según antropólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en las calaveritas de azúcar y el pan de muerto, masa de bizcocho cuya forma evoca a una calavera y cinco huesos, similar a los tradicionales huesos de santo de España y otros países europeos. EFE