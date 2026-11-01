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El mexicano Román Bravo-Young, subcampeón mundial

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Redacción deportes, 1 nov (EFE).- El mexicano Roman Bravo-Young logró la medalla de plata en la categoría de 57 kilos de los Mundiales de lucha libre que se están disputando en Astana, al perder la final ante el estadunidense Spencer Lee.

El mexicano, que en semifinales había superado al norcoreano Han Chong-song, defensor del título y número uno del ránking mundial, no pudo con Lee en la pugna por el oro, pero eso no oculta su gran competición.

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Román Bravo se convirtió en el primer mexicano de la historia en subirse al podio en unos Mundiales de lucha. EFE

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