María Salom (PP), la senadora con más propiedades, no irá en las listas electorales

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La dirigente 'popular' María Salom Coll, que fue la senadora de la legislatura pasada con un mayor patrimonio inmobiliario al acumular unos diez inmuebles, ocho locales y veinte plazas de aparcamiento, no irá en las listas electorales para los comicios generales del próximo 29 de noviembre.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha hecho públicas esta semana las candidaturas provisionales de los partidos para el Congreso y el Senado y en ellas no figura María Salom Coll, que durante esta legislatura pasada fue portavoz adjunta del PP y hace unos años fue delegada del Gobierno en Baleares.

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Las últimas cifras recopiladas por Europa Press desvelan que los 266 parlamentarios que conformaban el Senado antes de la disolución de las Cortes Generales sumaban un patrimonio inmobiliario que ascendía a 529 viviendas, ya que el 56% de los senadores declaraba más de una casa.

Entre todos ellos, la senadora que destacaba con más propiedades era María Salom Coll, cuya declaración de bienes patrimoniales y rentas revelaba que tiene hasta diez viviendas, ocho locales y veinte plazas de aparcamiento en Mallorca.

En cuanto a los bienes inmuebles de naturaleza urbana, Salom tiene declarado un local, un piso con trastero y parking, cuatro locales comerciales, veinte parkings y una finca con dos locales y cuatro pisos.

Los que son propiedad de una sociedad, comunidad o entidad que no cotiza en Bolsa y de la que el declarante tiene acciones o participaciones, Salom ha declarado un local, una casa, una finca con tres pisos, un local y un garaje, y una casa.

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En este contexto, la senadora del PP declaró al inicio de la legislatura una renta de 22.932,22 euros por alquileres.