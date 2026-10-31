El CEU confirma la muerte de su director de Colegios, Carlos Ortiz, en el accidente ferroviario de Urda

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El CEU ha confirmado y lamentado este sábado el fallecimiento de su director de Colegios, Carlos Ortiz, como consecuencia del accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) este miércoles, que ha provocado al menos 69 muertes.

"Carlos era una persona muy querida en nuestra institución y su pérdida nos conmueve profundamente", señalan el CEU y la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) en un comunicado en el que expresan su "profundo dolor".

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Carlos Ortiz era propagandista de la ACdP, director del Área de Colegios CEU y director del Colegio CEU San Pablo Sanchinarro.

Ambas instituciones trasladan su "cariño y cercanía" a su mujer, Mónica, a toda su familia y, "de manera muy especial", a la comunidad educativa del Colegio CEU San Pablo Sanchinarro.

Por otra parte, comunican que el también propagandista y director general del CEU, Javier Tello, que viajaba asimismo en uno de los trenes accidentados, "evoluciona favorablemente".

Las entidades afirman que seguirán "muy pendientes de su recuperación" y agradecen las muestras de "preocupación y cariño" que han recibido estos días.