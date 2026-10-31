EE.UU. exige "tolerancia cero" a Guatemala tras una fiesta "narcoquinceañera" de "lujo"

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Ciudad de Guatemala, 30 oct (EFE).- Estados Unidos exigió este viernes a Guatemala "tolerancia cero" al narcotráfico tras la polémica celebración de una fiesta de "narcoquinceañera" por parte de una alcaldesa local, realizada la semana pasada.

La embajada estadounidense en el país centroamericano afirmó -en sus canales oficiales de comunicación- que "los guatemaltecos merecen autoridades honestas", al criticar la celebración organizada por la alcaldesa del municipio de Zacapa (este), Karen Xiomara Ovalle Madrid, para su hija.

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"Los guatemaltecos merecen calles seguras y autoridades honestas. Pero, mientras tanto, la alcaldesa de Zacapa, Xiomara Ovalle, celebra una 'narcoquinceañera' de lujo valorada en millones", expuso la misión diplomática.

"El esposo de la alcaldesa fue condenado en EEUU por narcotráfico. Y, por si fuera poco, su querido cuñado, 'Haroldito', es requerido por la justicia estadounidense por narcotráfico y señalado por sembrar terror en Zacapa y Guatemala. Nuestra tolerancia: Cero. Punto", aseveró la embajada en referencia a Haroldo Lorenzana, requerido por la justicia de la nación norteamericana.

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La sede diplomática remarcó que "los narcopolíticos" no deben tener cabida en la función pública ni incidir en los procesos democráticos de Guatemala.

"De cara a las elecciones de 2027, la vigilancia debe extenderse a todos los niveles: presidencial, legislativo y municipal. Los guatemaltecos, especialmente los zacapanecos, tienen derecho a alzar la voz y exigir transparencia. ¡Todos debemos tener TOLERANCIA CERO frente a los narcopolíticos!", concluyó la embajada.

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El festejo, realizado el 24 de octubre en un hotel de Chiquimula -departamento (provincia) ubicado a unos 170 kilómetros al este de la capital guatemalteca-, causó indignación en redes sociales por incluir vestidos de diseñador, limusina Hummer, carrozas de caballos y otros elementos de lujo.

El esposo de la alcaldesa, Sergio Fernando Cifuentes Sagastume, alias "el Gordo", es un exconcejal de Zacapa extraditado a EE.UU. en marzo de 2023. Tras declararse culpable por el tráfico de 450 kilos de cocaína procedentes de Suramérica, un juez federal lo condenó a noventa meses de prisión en octubre de 2023, aunque recuperó la libertad en 2024.

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Por su parte, el cuñado de la funcionaria, Haroldo Waldemar Lorenzana Terrazas, alias "Haroldito", continúa prófugo y es requerido por la justicia estadounidense como líder de un clan de narcotraficantes.

Debido a su posición geográfica, Guatemala es considerada por expertos como un punto clave para el paso de la droga producida en Suramérica con destino final a Estados Unidos. EFE