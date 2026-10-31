Ecologistas marchan en Chile contra las medidas de Kast que afectan al medioambiente

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Santiago de Chile, 31 oct (EFE).- Organizaciones ecologistas y socioambientales marcharon este sábado en Santiago y diversas ciudades de Chile contra la inminente aprobación del proyecto minero Dominga y la política medioambiental del Gobierno de José Antonio Kast.

Bajo el lema "No a Dominga", los manifestantes llegaron hasta el Palacio de La Moneda (sede del Ejecutivo) para exigir que se frene este emprendimiento que amenaza al archipiélago de Humboldt, uno de los ecosistemas marinos más biodiversos del planeta, ubicado en el norte del país.

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Se trata de un proyecto para la extracción de hierro y cobre, así como la construcción de un megapuerto y ductos subterráneos en un espacio donde habita un 80 % de la población del Pingüino de Humboldt -en peligro de extinción- entre otros cientos de especies, y que durante trece años ha sido frenado.

La movilización congregó a activistas de diecisiete ciudades chilenas -desde Arica, en el norte del país, hasta Magallanes en el sur- liderados por Greenpeace y otras treinta organizaciones entre las cuales se encuentra ‘No Más Zonas de Sacrificio’.

"Nunca antes había estado tan en riesgo el archipiélago de Humboldt como por este proyecto", advirtió a EFE Roxana Núñez, abogada y vocera de Greenpeace Chile.

La portavoz de la ONG explicó que la iniciativa minera ha recibido la negativa de distintos gobiernos en Chile porque "es incompatible con la continuidad de este ecosistema único en el mundo".

"Existe una inminente aprobación, a raíz de que la empresa (Andes Iron) decidió no escuchar a la justicia y apostar todo lo que tenía a su última instancia en el Comité de ministros del Gobierno del presidente José Antonio Kast", añadió Núñez.

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La letrada de Greenpeace se refiere a una instancia nueva creada especialmente para la revisión de proyectos que conllevan un importante monto de inversión y que pueden recibir el visto bueno, a pesar de haber tenido objeciones para su aprobación medioambiental.

A esta urgencia, se une el reclamo por 43 decretos ambientales que estaban listos para convertirse en ley y que la actual Administración de Kast retiró a inicios de marzo y que hasta la fecha mantiene 34 -entre ellos uno que declara al Pingüino de Humboldt como monumento natural- sin reingreso para su tramitación.

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"Por eso estamos luchando, para que se vuelvan a tomar en cuenta todos esos decretos, que los sacaron a favor de ellos para la gente que tiene más plata, eso está claro", comentó a EFE Jaqueline Figueroa, una pensionada que acudió a la convocatoria.

Para Cristóbal Sepúlveda de la Organización 'No más Zonas de Sacrificio' es importante "hacerle frente a la regresión, al negacionismo climático y a las políticas del Gobierno que atentan directamente en contra de los derechos de la naturaleza, de los derechos humanos y que están siendo un peligro y una amenaza para toda la población de nuestro país", manifestó a EFE.

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"Estamos viendo cuáles son las consecuencias de los desastres climáticos y necesitamos políticas de prevención, de preparación y de mitigación para eso", agregó Sepúlveda.

El panorama, sin embargo, apunta a un presupuesto gubernamental -en plena discusión en el Congreso- que para el próximo año contempla severas reducciones y recortes en áreas clave del medioambiente como el cambio climático, que recibirá un 59 % menos de fondos.

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"Esperamos que la evidencia gráfica de estos desastres ambientales, de los aluviones, el aumento de las temperaturas, le empiezan a demostrar a la clase política que estamos perdiendo tiempo y tenemos que empezar a generar desde ya estas políticas", apostilló el activista de 'No más Zonas de Sacrificio'. EFE

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