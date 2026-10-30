Wall Street abre en rojo y Nasdaq pierde un 2,2 % arrastrado por Intel (-28 %) y Amazon

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Nueva York, 30 oct (EFE).- Wall Street abrió este viernes en rojo y su índice tecnológico Nasdaq perdía más de un 2 % arrastrado por las ventas en el sector tras la presentación de los resultados de Intel, que cedía un 28,78 %, y Amazon, que bajaba un 2,86 %.

Tras la apertura del parqué neoyorquino, su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, restaba un 0,39 %, hasta 52.139 puntos; el selectivo S&P 500 caía un 1,18 %, hasta 7.629 enteros; y el Nasdaq retrocedía un 2,21 %, hasta las 25.606 unidades.

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La Bolsa de Nueva York arrancó una nueva sesión con pérdidas después de que las cuentas presentadas ayer al toque de la campana no cumplieran con las expectativas de los inversores.

La caída de Intel se produce después de que la tecnológica estadounidense anunciara que acumuló unas pérdidas netas de 11.609 millones de dólares en los nueve primeros meses de 2026, frente al beneficio de 359 millones registrado en el mismo periodo del año anterior, pese a un aumento de sus ingresos en el último trimestre.

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Por su parte, el gigante del comercio electrónico Amazon divulgó este jueves un beneficio neto acumulado de 113.587 millones en los nueve meses del ejercicio, un 101 % más interanual.

La tecnológica estadounidense indicó que su facturación neta acumulada entre enero y septiembre fue de 584.069 millones, un 16 % más respecto al mismo tramo de 2025, según un comunicado al cierre de la bolsa.

Las pérdidas se extendieron a otras compañías del sector y AMD restaba un 8,89 %, Marvell Technology un 6,05 %, Broadcom un 4,3 % y Nvidia un 3,3 %.

En otros mercados, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años siguió a la baja y cedía 5,2 puntos básicos, hasta el 4,937 %, después de que la Reserva Federal (Fed) mantuviera sin cambios los tipos de interés y la Oficina de Análisis Económico (BEA) señalara que la economía estadounidense creció un 0,8 % en julio-septiembre con respecto al segundo trimestre del año.

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Por su parte, el oro se devaluaba un 1,92 %, hasta los 3.954 dólares la onza; y la plata un 4,70 %, hasta los 49,92 dólares la onza; el petróleo intermedio de Texas (WTI) subía hasta los 103,85 dólares el barril. EFE