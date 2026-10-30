La inflación de Alemania se modera al 2,8% en octubre, en mínimos desde julio

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La tasa de inflación general de Alemania se ha situado en octubre en el 2,8% interanual, lo que representa un alivio de medio punto porcentual respecto del aumento del coste de la vida del 3,3% en septiembre, según ha indicado la Oficina Federal de Estadística de Alemania (Destatis).

Asimismo, la tasa de inflación armonizada de Alemania, empleada por Eurostat en sus estadísticas, también registró una bajada de cinco décimas en el décimo mes del año, situándose en el 2,8% interanual.

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La lectura de inflación de octubre representa la menor subida interanual de los precios en la principal economía de la eurozona desde el pasado mes de julio y refleja el efecto de la reducción del impuesto sobre los combustibles, introducida a principios de mes y que se mantendrá vigente en Alemania hasta final de año.

En este sentido, el alza del precio de la energía se ha moderado en octubre al 12,2% interanual desde el 14,9% de septiembre, mientras que los alimentos se han encarecido un 0,4%, en línea con la subida del mes anterior.

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De su lado, el coste de los bienes ha subido en octubre un 3% en relación al mismo mes de 2025, ocho décimas menos que el incremento de septiembre, mientras que los servicios se han encarecido un 2,5%, frente al 2,7% del mes precedente.

De este modo, la inflación subyacente, excluyendo energía y alimentos, se ha situado en el 2,1%, tres décimas por debajo de la lectura de septiembre.