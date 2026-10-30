Los mayores miedos de los jóvenes ante la IA: privacidad, dependencia y futuro profesional

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La privacidad, la dependencia y el futuro profesional son los principales temores de los jóvenes en lo que respecta a la Inteligencia Artificial (IA), y la mitad de ellos admite temer cómo será el mundo dentro de diez años por los efectos que provocará esta tecnología en el mundo.

Los jóvenes de entre 16 y 30 años conforman una generación que se encuentra dividida entre la fascinación tecnológica y el temor a lo que puede provocar en el futuro, según se desprende de una encuesta realizada por Luzia, la 'app' española de IA conversacional.

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Mientras el 29 por ciento expresa dudas moderadas y el 21 por ciento declara sentir poco o ningún miedo, la mitad reconoce tener miedo a cómo será el mundo dentro de diez años por las implicaciones que va a tener una tecnología como la IA en sus vidas.

Además de ese miedo existencial por el mundo que está por llegar, los jóvenes dividen sus preocupaciones en tres temas principales: la privacidad, la dependencia y el futuro profesional.

En el primero, el 73,5 por ciento de los menores de 25 años considera que sus datos personales no están a buen recaudo en el entorno digital, frente al 57,2 por ciento de los mayores de 25 años, lo que refleja una mayor preocupación por su privacidad entre los más jóvenes.

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La dependencia de la IA es otro de los temas nucleares entre los jóvenes, sobre todo entre aquellos que tienen entre 16 y 25 años, de los que el 66 por ciento ha compartido su temor a desarrollar dependencia a esta tecnología, frente al 45 por ciento de los mayores de 25. No obstante, casi la mitad (42,5%) de los menores de 25 años afirma usarla diariamente.

El tercer tema más preocupante es el futuro profesional que les espera, con más de la mitad (55,3%) preocupados por perder oportunidades si se quedan atrás en el aprendizaje de herramientas de IA. Por otro lado, solo el 28,3 por ciento siente que esta tecnología sí podría poner en peligro sus salidas profesionales.

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Entre quienes usan la IA en su día a día, el 36,8 por ciento lo hace por estudios, el 35,7 por ciento como entretenimiento y el 26,8 por ciento para tareas de trabajo.

El estudio pone de relieve la importancia que le dan dos de cada cinco adolescentes mujeres al uso de la IA para hablar de cuestiones personales y emocionales, mientras solo uno de cada cinco adolescentes hombres la usa para este fin.

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Asimismo, son las mujeres jóvenes de entre 16 y 25 años las más preocupadas (83%) por los 'deepfakes' en los que podrían usar su imagen sin su permiso para contenido de índole sexual, frente al 34 por ciento de los hombres.

Por último, los jóvenes se sienten bien confiados (75%) en que serían capaces de descubrir el engaño directo si una IA intentara hacerse pasar por su mejor amigo o pareja, mientras que el resto reconoce que podría ver vulnerado si sufriera este tipo de percance digital.

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Hay otro dato que muestra cómo la desconfianza visual va en aumento en las nuevas generaciones, ya que casi siete de cada diez jóvenes ya tiene dudas ante cualquier foto, audio o vídeo antes de darlo por bueno.