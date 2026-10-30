Un centenar de personas marchan contra Noboa a un mes de las elecciones locales en Ecuador

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Quito, 29 oct (EFE).- Cerca de un centenar de personas realizaron este jueves en Ecuador una protesta contra el Gobierno del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, la primera de una serie de marchas contrarias al Ejecutivo previstas para noviembre, a un mes de las elecciones locales del 29 de noviembre.

Convocada por los principales sindicatos del país y partidos de izquierda, la marcha recorrió de manera pacífica las calles del centro histórico de la capital Quito para dirigirse a la Fiscalía, frente a la que se alzaron pancartas para reclamar la libertad de la excandidata presidencial del correísmo Luisa González.

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"Luisa libertad", decían las pancartas exhibidas por algunos de los manifestantes, con la figura de la líder correísta, una de las principales figuras opositoras a Noboa, que fue enviada a prisión preventiva por un caso en el que la Fiscalía le imputa el delito de lavado de dinero en la supuesta financiación irregular de su primera campaña electoral, en 2023.

Bajo el grito de "Fuera, Noboa, fuera", también reclamaron mejores servicios públicos de educación y salud, mientras que otros promovieron el voto nulo en los próximos comicios locales.

"Esta movilización es en defensa de la democracia, las libertades y los derechos del pueblo ecuatoriano. El Gobierno de Noboa está desesperado porque sabe que ha perdido apoyo popular", señaló la política y activista Natasha Rojas.

"(Noboa) está implementando un sinnúmero de cuestiones contra del pueblo ecuatoriano que lo llevan a perder respaldo y credibilidad, y lo único que va a encontrar es que los pueblos nos movilicemos a las calles", añadió.

Por su parte, el presidente del Frente Popular, Nelson Erazo, señaló que "no se puede seguir utilizando las instituciones del Estado como la Fiscalía y la Contraloría para perseguir a los luchadores sociales y los dirigentes políticos".

"Esta es la expresión de la unidad de quienes queremos un cambio que signifique que el pueblo ecuatoriano pueda expresarse de manera libre y que se garantice educación, salud y trabajo", apuntó Erazo.

Las protestas de las organizaciones contrarias al Gobierno nacional continuarán los días 7 y 15 de noviembre, mientras que también se unirán a los colectivos feministas para movilizarse el 25 de noviembre con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

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Asimismo, habrá otra marcha el 10 de diciembre por la defensa de los derechos humanos, junto a organizaciones internacionales. EFE

(foto)(video)