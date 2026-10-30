La FAO cofinanciará 2.000 kits fotovoltaicos para productores de café en Cuba

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La Habana, 29 oct (EFE).- La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) cofinanciará la mitad del precio de 2.000 kits fotovoltaicos que distribuirá la empresa mixta cubano-italiana BioCubaCafé a productores de café de la zona oriental de Cuba, informaron este jueves medios estatales.

Los primeros mil kit, que tienen un valor de 360 dólares cada uno, ya se encuentran en la provincia Santiago de Cuba (este) y están listos para su comercialización a los cafetaleros a un precio de 180 dólares, con el subsidio de la FAO, refirió un reporte de la agencia Prensa Latina.

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El módulo, desarrollado por los departamentos técnico y de investigación y desarrollo de BioCubaCafé, funciona con un panel solar de doce voltios en corriente directa y cuenta con cinco bombillos, dos puertos USB, un ventilador con lámpara y una batería para almacenar energía durante la noche.

La empresa señaló -en una nota publicada en redes sociales- que a diferencia de los sistemas tradicionales, este no necesita inversor, lo que abarata mucho su costo y simplifica el montaje.

Sobre el pago del módulo, BioCubaCafé indicó que no exigirá un desembolso inicial en efectivo, sino que se descontará de los ingresos obtenidos por la venta del café correspondiente a la cosecha 2026-2027, y tendrán prioridad en la asignación quienes superaron el compromiso pactado en la cosecha anterior.

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Así mismo, la compañía señala que el kit forma parte de un conjunto de medidas para asegurar la cosecha en esta región montañosa de la isla que fue golpeada por el huracán Melissa hace un año.

El kit fue presentado en el Foro Mundial de la Alimentación 2026 de la FAO, celebrado en Roma del 13 al 16 de octubre, cuando se solicitó el equipo para sus programas de desarrollo en África. EFE