Silvestre Dangond celebra las distintas facetas del amor en su nueva canción ‘Hay amores’

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Bogotá, 29 oct (EFE).- El cantante colombiano Silvestre Dangond presentó este jueves ‘Hay amores’, una canción que recorre las distintas etapas de la vida y celebra las diferentes formas de amar, desde el primer enamoramiento en la infancia hasta las relaciones adultas.

El tema, que cuenta con un "coro contagioso y un espíritu alegre", busca conectar con las experiencias y recuerdos que dejan huella en las personas a lo largo de su vida.

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La composición reunió a Dangond con Mauricio Rengifo, Andrés Torres y Andrés Castro, quienes también estuvieron a cargo de la producción musical y la productora Mambo Cine realizó el videoclip.

El audiovisual fue rodado en Valledupar, capital del departamento del Cesar (noreste) y considerada la capital mundial del vallenato, una región vinculada a las raíces musicales del artista, nacido en Urumita, La Guajira (noreste).

El video muestra distintos paisajes de la región, entre ellos ríos, árboles, calles y escenarios cotidianos, que acompañan una historia sobre los vínculos afectivos y la importancia de compartir.

En las imágenes, Dangond aparece junto a sus músicos en escenas que reflejan la complicidad y la alegría de compartir la música en distintas generaciones.

Con este lanzamiento, el intérprete vuelve a explorar historias cotidianas a través de la música vallenata, género en el que se ha consolidado como una de sus figuras más reconocidas.

‘Hay amores’ plantea una celebración de los afectos en sus distintas manifestaciones y de las experiencias que acompañan a las personas durante las diferentes etapas de la vida. EFE