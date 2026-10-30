El comité electoral y el Shin Bet descartan un fraude sistemático en Israel tras las acusaciones de Netanyahu

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El director general en funciones del Comité Central Elecciones de Israel, Dean Livne, ha rechazado las acusaciones de fraude generalizado en los comicios generales del pasado martes, asegurando que la integridad de las votaciones estuvo rigurosamente protegida y que "no existe fundamento para alegar violaciones sistemáticas"

Sus palabras llegan después de que el Likud, el partido del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusase este miércoles a los partidos árabes de "robar" las elecciones a pesar de ser la fuerza más votada del país, por lo que pidieron a la Policía y el servicio interior de Inteligencia (Shin Bet) abrir una investigación oficial.

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En paralelo, el Shin Bet ha precisado que la investigación abierta sobre una presunta interferencia extranjera --centrada en sospechas de financiación desde Qatar a organizaciones para incentivar la participación árabe-- es de alcance "limitado", subrayando que los indicios proceden de su propia inteligencia y no de actores políticos, según ha recogido el diario The Times of Israel.

Fuentes del organismo y del propio comité electoral han confirmado al citado diario que estas pesquisas no alterarán el calendario oficial y que los resultados certificados se entregarán según lo previsto al presidente, Isaac Herzog, el próximo 4 de noviembre, descartando que los hallazgos puedan dar lugar a una anulación o vuelco de los comicios.

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El comité, además, ha publicado los resultados finales de las elecciones y ha confirmado la victoria del partido Likud de Netanyahu con 27 escaños, seguidos por Yashar, liderado por el principal opositor, Gadi Eisenkot, con 21 actas. Estos resultados dejan al bloque oficialista con 53 escaños, al bloque opositor con 48 y a las partidos árabes con 19 representantes.