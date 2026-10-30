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Portugal confirma la muerte de un nacional en el accidente ferroviario en Toledo

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El Gobierno de Portugal ha confirmado este viernes la muerte de uno de sus nacionales en el accidente ferroviario registrado el miércoles en la provincia de Toledo, que ha dejado al menos 69 fallecidos, entre ellos dos extranjeros, según el balance oficial.

El Ministerio de Exteriores portugués ha indicado en un breve comunicado que el fallecido es un hombre, aún no identificado, que viajaba "en uno de los convoyes involucrados en el accidente" en Urda.

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"Portugal lamenta profundamente las muertes y lesiones resultantes de este trágico accidente en España, y expresa sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas, así como su solidaridad con el pueblo y las autoridades españolas", ha zanjado.

De esta forma, el ciudadano portugués se convierte en el segundo extranjero cuya muerte ha sido confirmada tras el siniestro. Argentina confirmó el miércoles el fallecimiento de una persona, posteriormente identificada como una mujer de 32 años, según medios del país sudamericano.

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