Simeone: "Los equipos que salgan más rápido de las dificultades serán los que compitan por ganar títulos"

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El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, dejó claro este viernes que para llegar a donde quiere no les "alcanza solo con dar el cien por cien", y además destacó la importancia de saber gestionar "los momentos no tan buenos", ya que "los equipos que salgan más rápido de esas dificultades serán los que compitan por ganar títulos".

"Creo que llegar al cien por cien es muy complejo porque es un lugar muy alto. Sabemos que para llegar a donde queremos no nos alcanza ese 100. Necesitamos estar más arriba y eso dependerá de cómo gestionamos nuestros esfuerzos, los cambios, los momentos de cada uno de los chicos para exprimir lo mejor de cada uno de ellos", expresó Simeone en la rueda de prensa previa al choque frente al Levante UD.

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Por ello, el argentino sabe que deberá hacer "un partido importante" contra un rival "con mucha velocidad en la parte defensiva y con un trabajo colectivo muy bueno en defensa". Y es que el Atlético de Madrid afronta esta jornada 11 de LaLiga EASports a dos puntos del FC Barcelona, una situación a la que restó importancia y presión.

"Con la misma línea que tenemos de seguir, partido a partido. Necesitamos hacer un partido importante contra un rival que siempre nos cuesta, que en su casa es fuerte porque tiene claro a qué jugar", añadió centrándose exclusivamente en el duelo ante el combinado 'granota'.

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Asimismo, Simeone sabe que la competición es larga, por lo que sus pupilos atravesarán "momento muy buenos, regulares y no tan buenos". "A lo largo de tantos partidos suceden cosas distintas. Está claro que aquellos equipos que logren salir más rápido de esos momentos de dificultad son los que al final terminan compitiendo por ganar títulos", analizó.

En el terreno puramente deportivo, Simeone reconoció que Ademola Lookman "posiblemente no esté en su mejor momento", pero confía "muchísimo" en el nigeriano. "Lo necesitamos porque sabemos lo que nos puede dar. Están en la competencia diaria de los entrenamientos, mostrándome a mi y a los compañeros que su crecimiento hará que aparezcan oportunidades", continuó sobre la situación del extremo.

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Asimismo, manifestó que Morten Hjulmand también "está compitiendo muy bien" con compañeros como Jorge Resurrección 'Koke', Pablo Barrios, Johnny Cardoso y Rodrigo Mendoza. "Tiene mucha personalidad y necesitamos su mejor versión. Lo veo involucrado para querer seguir mejorando y creciendo. Ese es el camino para llegar al lugar donde él y nosotros queremos para que le dé lo mejor al equipo", indicó.

Por último, Simeone también quiso mandar ánimos a las personas afectadas por el accidente ferroviario de este miércoles en Urda (Toledo). "Es un momento difícil, de estar cerca de las familias que han sufrido pérdidas muy importantes, y está claro que es un momento complejo donde hay que tener mucho respeto. Esperemos que se solucionen las cosas para mejorar el futuro", zanjó.

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