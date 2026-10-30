Perú supervisa corredores logísticos para asegurar el comercio exterior durante El Niño

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Lima, 30 oct (EFE).- El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú ha puesto en marcha un Protocolo de Atención de Emergencias, que prevé la supervisión de los corredores logísticos, para asegurar la continuidad de las operaciones de comercio exterior durante el fenómeno climático El Niño, según informó este viernes.

El protocolo contempla una red de asistencia y puntos de contacto en las entidades públicas y representantes del sector privado con la participación de los Ministerios de Desarrollo Agrario, Transportes, Producción y Defensa.

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El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo tendrá a su cargo el monitoreo de los principales corredores logísticos y una cartera de más de 60 productos de exportación en 15 de las 25 regiones peruanas para detectar los riesgos que comprometan la producción, el transporte y la continuidad de las operaciones comerciales.

"El fenómeno El Niño ya está con nosotros y se comienzan a sentir sus efectos", comentó el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, durante una sesión del Grupo de Trabajo para el Monitoreo y Alerta Temprana del Comercio Exterior.

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La inusual temperatura alta del mar provoca lluvias intensas e inundaciones en la costa norte de Perú, así como sequía en la sierra sur y regiones amazónicas.

Valencia agregó que por ese motivo "debemos dar carácter de urgencia y emergencia a las actividades que tenemos programadas" para enfrentar el fenómeno climático, que se estima tendrá una magnitud extraordinaria hasta inicios del 2027.

Como parte de la estrategia presentada por el gobierno, se realizará el monitoreo preventivo, la atención de emergencias y el impulso de la reactivación económica.

El comercio exterior de Perú atraviesa un momento de récords históricos, alentado por los altos precios internacionales del cobre y el oro, así como de una creciente cartera de la agroexportación.

En 2025, la exportación de Perú alcanzó los 90.000 millones de dólares y tenía proyectadas ventas al exterior por 110.000 millones de dólares para el 2026. EFE