Banco central de Colombia decide mantener inalterada la tasa de interés en el 12,25 %

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Bogotá, 30 oct (EFE).- La junta directiva del Banco de la República, autoridad monetaria de Colombia, decidió este viernes, por mayoría, mantener inalterada la tasa de interés en el 12,25 %, en un contexto de persistencia de las presiones inflacionarias y señales de desaceleración de la economía.

"La junta directiva del Banco de la República decidió, por mayoría, mantener inalterada la tasa de interés de política en 12,25 %. Cuatro directores votaron a favor de esta decisión y prevalecieron por un incremento de 25 puntos básicos", indicó el gerente del emisor, Leonardo Villar, en una rueda de prensa a la que no asistió el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez.

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La decisión se conoce luego de que la inflación interanual de Colombia creciera levemente en septiembre pasado y se ubicara en el 6,29 %, un aumento de 0,05 puntos porcentuales con respecto a la cifra de agosto.

Entre los riesgos para la evolución de los precios, el Banco de la República destacó el fenómeno de El Niño, que podría presionar al alza los precios de los alimentos y los bienes y servicios regulados.

"Las expectativas de inflación de los analistas económicos para diciembre de 2026 aumentaron levemente a 6,9 % y para un horizonte de dos años permanecieron alrededor de 4 %. Las expectativas implícitas en el mercado de deuda pública aumentaron en el corto plazo y continúan alejadas de la meta del 3 % en todos los horizontes", indicó Villar.

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En cuanto a la actividad productiva, el banco central señaló que el crecimiento anual de la economía colombiana se habría desacelerado en el tercer trimestre frente al registrado en el trimestre anterior.

"Así lo sugieren los indicadores de la demanda interna que apuntan a un menor crecimiento del consumo, tanto en sus componentes privado como público", precisó Villar en su declaración.

La junta directiva también advirtió sobre la importancia de la evolución de las finanzas públicas para el desempeño macroeconómico y los esfuerzos de la política monetaria por llevar la inflación a su objetivo.

En ese sentido, el gerente del banco central manifestó la importancia de estudiar rigurosamente el Proyecto de Ley de Rescate Económico, radicado el jueves en el Congreso.

La decisión de mantener los tipos en el 12,25 % supone la continuidad de una política monetaria restrictiva, que el banco considera consistente con una senda decreciente de la inflación en 2027.