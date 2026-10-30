La petrolera estatal Pemex reduce sus pérdidas un 82,4% en el tercer trimestre, hasta los 514,1 millones

17/04/2022 Logo de Petróleos Mexicanos (Pemex) en una gasolinera. ECONOMIA MATTHEW RUTLEDGE

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La petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) registró unas pérdidas netas de 10.795 millones de pesos mexicanos (514,1 millones de euros) durante el tercer trimestre de 2026, lo que supuso reducir en un 82,4% los 'números rojos' de 61.242 millones pesos (2.916 millones de euros) del mismo periodo del año anterior.

Según las cuentas presentadas este viernes, esto fue reflejo del incremento en las ventas y la disminución en el deterioro de activos fijos, cuyos efectos fueron parcialmente contrarrestados por unas mayores compras de productos, cargos por impuestos y derechos, costos asociados a instrumentos financieros derivados y una pérdida cambiaria por la depreciación del peso frente al dólar.

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Los ingresos repuntaron un 28,5%, hasta los 486.779 millones de pesos (23.181 millones de euros). En México se facturaron 331.971 millones de pesos (15.809 millones de euros), un 36% más, mientras que las exportaciones aumentaron su valor en un 14,9%, hasta los 154.031 millones de pesos (154.031 millones de euros). Otros servicios aportaron 777 millones de pesos (37 millones de euros).

Pemex incurrió en un sumatorio de gastos de actividad, administración, distribución, transporte y deterioros de pozos, oleoductos, propiedades, plantas y equipos de 389.188 millones de pesos (18.533 millones de euros), un 0,7% menos.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) se situó en 123.823 millones de pesos (5.897 millones de euros) tras duplicarse (112,2%) frente al del año previo. A fecha del 30 de septiembre, la deuda financiera de Pemex se ubicó en los 77.600 millones de dólares (69.479 millones de euros), un 8,9% menos interanual.

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