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Pemex registra pérdidas de 605 millones de dólares en tercer trimestre

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Ciudad de México, 30 oct (EFE).- La estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) redujo un 14 % interanual sus pérdidas netas acumuladas hasta septiembre de 2026, hasta 38.764 millones de pesos (2.173 millones de dólares), pese al incremento de sus ingresos y afectada por factores cambiarios, financieros y fiscales, según indicó en su informe de resultados este viernes.

Solo en el tercer trimestre, la petrolera perdió 10.795 millones de pesos (605 millones de dólares), un 82,4 % menos que los 61.242 millones de pesos (3.433 millones de dólares) del mismo periodo del año anterior.

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Pemex cerró septiembre con una deuda financiera de 77.600 millones de dólares, un 8,9 % inferior a la registrada al término de 2025.

jsm/afs/lpm

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