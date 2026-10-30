Carney califica de "histórica" la alianza con la UE y la base para ser miembro asociado

Guardar

Montreal (Canadá), 30 oct (EFE).- El primer ministro canadiense, Mark Carney, declaró este viernes al término de la cumbre Canadá-UE en Montreal, que es un día "histórico" y que la firma de la "Alianza del Futuro" con el bloque europeo sienta las bases para que el país norteamericano se convierta en el primer "miembro asociado" de la Unión Europea.

Carney explicó en una rueda de prensa que en los próximos meses ambas partes determinarán "el contenido, la escala y el alcance" de esta nueva fórmula y anunció un calendario político para impulsar las negociaciones: en marzo, el Colegio de Comisarios Europeos y el Gobierno federal canadiense se reunirán en Canadá y, en junio, el primer ministro participará en una reunión del Consejo Europeo por invitación de su presidente, António Costa. EFE

PUBLICIDAD

(foto)(video)