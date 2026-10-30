La tasa de paro de Brasil cayó dos décimas en el tercer trimestre, hasta el 5,2%, en mínimos de 2012

17/07/2009 Cristo del Corcovado, situado en Río de Janeiro (Brasil). MADRID ECONOMIA ESPAÑA EUROPA KAZUO OKUBO/EMBRATUR

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La tasa de paro de Brasil cerró el tercer trimestre en el 5,2% después de caer dos décimas frente al segundo, lo que significa retroceder a mínimos no observados desde el año 2012 para dicho periodo.

Según los datos publicados este viernes por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), 5,6 millones de personas buscaron trabajo sin éxito durante el trimestre, 234.000 menos que entre abril y junio.

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La población ocupada (103,6 millones) registró una subida del 0,6% (581.000) en el trimestre y del 1,2% a doce meses (1,2 millones), récord histórico. La tasa de empleo fue del 59%, dos décimas más que hace tres meses y tres más que hace un año.

La agencia contabilizó 39,4 millones de trabajadores por cuenta ajena con contrato formal y 13,7 millones que no lo tenían, sin cambios en ambos casos. Después, constó la existencia de 26,1 millones de autónomos y 5,4 millones de empleados domésticos, niveles estables también.

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