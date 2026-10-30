Mueren seis personas, incluido el piloto, al estrellarse un helicóptero en el norte de India

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Seis personas, entre ellas el piloto, han fallecido este viernes al estrellarse un helicóptero de la compañía Trans Bharat Aviation en la capital del estado indio de Uttarajand, en el norte del país, cuando cubría el trayecto entre Badrinath y Sahastradhara, según han confirmado las autoridades.

El aparato ha despegado del santuario de Badrinath sobre las 13.14 horas (hora local) y perdió el contacto con los sistemas de seguimiento mientras sobrevolaba el valle de Joshimath, cerca de Hathi Parvat, antes de precipitarse contra una ladera próxima a la central eléctrica JP Power House y al puente Marwari, alrededor de las 14.20 horas.

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Los seis fallecidos, todos hombres, han sido identificados han sido ya autentificados, según ha informado la cadena india NDTV. Entre ellos, se encuentra el capitán Himanshu, que pilotaba la aeronave.

Tras el siniestro, las autoridades han ordenado la inmovilización preventiva de toda la flota de Trans Bharat Aviation Pvt Ltd. Por su parte, el ministro principal de Uttarajand, Pushkar Singh Dhami, ha asegurado que está siguiendo de cerca la situación y que ha dado instrucciones para que los posibles heridos de gravedad sean evacuados por vía aérea a centros hospitalarios de mayor capacidad.

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El accidente vuelve a poner el foco en la seguridad de las operaciones aéreas vinculadas al circuito de peregrinación hindú Char Dham Yatra, en el que se incluyen diversos templos de la región del Himalaya. Datos de la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos (AAIB) recogidos por el mismo medio apuntan que, desde 2022, se ha registrado al menos un siniestro o incidente grave al año. En 2025 se produjeron cuatro accidentes, dos de ellos mortales, la cifra anual más elevada en la última década.