'Mi sueño cubano', un retrato de Lizt Alfonso Dance Cuba y el poder transformador de danza

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Claudia Dupeirón

La Habana, 30 oct (EFE).- 'Mi sueño cubano', el documental del realizador español, Christian Dehugo, que retrata la identidad y la disciplina artística de Lizt Alfonso Dance Cuba, se ha convertido en un regalo por los 35 años de la compañía, tras concluir este viernes un ciclo de presentaciones especiales en La Habana.

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El audiovisual de 90 minutos cuenta -de la voz de los integrantes de Lizt Alfonso Dance Cuba- el poder transformador de la danza frente a las vicisitudes cotidianas en la isla, una cualidad que, junto al "estilo, el volumen de los cuerpos de baile y su disciplina", llamó la atención en 2023 de Dehugo.

Se rodó en la capital cubana a lo largo de dos veranos (2023 y 2024) y es "la combinación de dos mundos: por un lado, la danza, y por otro, la esencia de la comunidad, que en Lizt Alfonso Dance Cuba va de transformar personas, niños y buscar que esos sueños puedan tener un espacio y herramientas para desarrollarse", confesó el realizador a EFE.

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Retos de un sueño

Para Dehugo, la realización del audiovisual supuso un reto físico y logístico de primer orden, pues además de las carencias en la isla, filmó bajo altas temperaturas y viviendo los ensayos que abarcan coreografías de flamenco, ballet clásico, rumba y danza afrocubana. Este ritmo tan exigente lo llevó a perder diez kilos de peso durante las jornadas de filmación.

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Con el respaldo de un equipo de tres operadores de cámara, Dehugo logró este documental que, confiesa, era "un sueño" y fue descubriendo que así pensaba también Lizt Alfonso, la bailarina, coreógrafa y directora de la compañía.

"Para ella, su sueño de vida es lógicamente su compañía y su escuela. Luego también vi que era el de cada uno de los niños que conforman el proyecto", relató.

En una hora y media, Dehugo ahonda en la excelencia técnica y profunda tradición pedagógica de Lizt Alfonso Dance Cuba. También muestra el tejido humano: los sacrificios de las familias, el empeño del alumnado y las oportunidades de crecimiento que brinda la institución en medio de un contexto complejo.

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Tras proyectarse en la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) y pasar por Nueva York, el documental prevé exhibiciones en Lisboa y su estreno oficial en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana en diciembre próximo.

De España a África y a Cuba, la unión de culturas en la danza

Para Dehugo, quien venía de explorar también desde el audiovisual expresiones de la danza en África, Cuba se convirtió en "el puente perfecto que unía" dos culturas: la española y la africana.

Sin embargo, marca también las diferencias: "Allí (en África) el talento es brutal y autodidacta; aquí (en Cuba) está muy institucionalizado, existe una disciplina, una escuela y un protagonismo del arte construidos durante décadas".

Un documental sobre "la Cuba que soñamos, no la que tenemos"

Para Lizt Alfonso, el documental refleja el espíritu de su proyecto artístico y formativo tras más de tres décadas de labor ininterrumpida.

"Recoge en gran medida esa filosofía de vida de estos 35 años. Un camino que ha sido duro y lleno de dificultades, pero maravilloso", afirmó a EFE.

Aunque el audiovisual cuente la vida de la compañía en una etapa reciente, Alfonso señala que hasta ahí se ha llegado por "un proceso de crecimiento espiritual" que los ha fortalecido, "transitando cada uno de los peldaños de una escalera que no se acaba nunca y que siempre es tremendamente ascendente".

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'Mi sueño cubano' es "mi sueño y el de muchos de tener y de construir esa Cuba que todos soñamos, no la que tenemos; sino la que soñamos", reiteró Alfonso. EFE

cdg/llb

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